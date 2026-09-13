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বেসরকারি

ইপিলিয়ন গ্রুপে চাকরি, রয়েছে চিকিৎসা ভাতাসহ গ্র্যাচুইটির সুবিধা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ইপিলিয়ন গ্রুপে চাকরি, রয়েছে চিকিৎসা ভাতাসহ গ্র্যাচুইটির সুবিধা

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইপিলিয়ন গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের এইচআর বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: এইচআর (রিটেইল ফ্যাশন ব্র্যান্ড-সেলার)।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ইন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৮ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (তেজগাঁও)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, বিমা, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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