ইপিলিয়ন গ্রুপে চাকরি, রয়েছে চিকিৎসা ভাতাসহ গ্র্যাচুইটির সুবিধা

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইপিলিয়ন গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের এইচআর বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগের নাম: এইচআর (রিটেইল ফ্যাশন ব্র্যান্ড-সেলার)।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ইন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৮ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (তেজগাঁও)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, বিমা, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।
আরও পড়ুন:
এসিআই মোটরস লিমিটেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মেইনটেন্যান্স বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৩১ মিনিট আগে
স্বপ্ন কখনো কখনো পথ বদলায়, তবে লক্ষ্য বদলায় না। মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন পূরণ না হলেও নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলেছেন মাসুদ আলী। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে পরপর দুই বিসিএসে ক্যাডার হিসেবে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি।১০ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ ম্যানেজার (আপ টু এসইও)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘হেড অব সিআরএম ডিভিশন (ইভিপি/এসইভিপি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১০ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে