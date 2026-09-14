Ajker Patrika
En
বেসরকারি

নগদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
নগদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

নগদ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের বিজনেস সেলস বিভাগে ‘কি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: বিজনেস সেলস (নর্থ বেঙ্গল)।

পদের নাম: কি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ১।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: ২-৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সপ্তাহে ২ দিন ছুটি, মোবাইল বিল ভাতা, স্বাস্থ্যবিমা, উৎসব বোনাস ও প্রতিবছর ইনক্রিমেন্টের সুবিধা রয়েছে।

১৫ পদে নিয়োগ দেবে মীনা বাজার, আবেদন অনলাইনে১৫ পদে নিয়োগ দেবে মীনা বাজার, আবেদন অনলাইনে

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

আরও পড়ুন:

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিনগদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত