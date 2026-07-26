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বেসরকারি

স্নাতক পাসে প্রাণ গ্রুপে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
স্নাতক পাসে প্রাণ গ্রুপে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘এক্সিকিউটিভ আইই’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ আইই

শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রকৌশলে স্নাতক।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মী নেবে যমুনা গ্রুপ, সর্বোচ্চ বেতন ১ লাখকর্মী নেবে যমুনা গ্রুপ, সর্বোচ্চ বেতন ১ লাখ

অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর।

বয়সসীমা: ২৫-৩৫ বছর।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে চাকরিসিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে চাকরি

কর্মস্থল: ঢাকা (আশুলিয়া)।

বেতন: ৩০,০০০ টাকা।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১০ আগস্ট ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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