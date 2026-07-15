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এসিআই মোটরসে চাকরি, মিলবে মুনাফার অংশসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৫ জুলাই ২০২৬, ১৪: ৫৭
এসিআই মোটরসে চাকরি, মিলবে মুনাফার অংশসহ নানা সুবিধা
ছবি: সংগৃহীত

কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসিআই মোটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি ‘প্রোডাক্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৪ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: প্রোডাক্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ইন মার্কেটিং।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ৬–৮ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২৮–৩৮ বছর।

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কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আকর্ষণীয়।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, বিমা, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুপুরের খাবারের সুবিধা ও দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

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আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে bdjobs.com/h/details/1509791?ln=1 ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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