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ব্যাংক

সীমান্ত ব্যাংক নিয়োগ দিচ্ছে, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৫ জুলাই ২০২৬, ১৬: ২২
সীমান্ত ব্যাংক নিয়োগ দিচ্ছে, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

কর্মী নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের এসএমই ব্যাংকিং বিভাগে ‘রিলেশনশিপ অফিসার/রিলেশনশিপ ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: এসএমই ব্যাংকিং (এও-এসও)।

পদের নাম: রিলেশনশিপ অফিসার/রিলেশনশিপ ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ২–৫ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

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বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: বরিশাল, ঢাকা (কেরানীগঞ্জ, পুরান ঢাকা), গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

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আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১২ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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