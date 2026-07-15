আকিজ গ্রুপে নিয়োগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

আকিজ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ট্যাক্স, ভ্যাট অ্যান্ড কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২২ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ বা এমবিএ ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়সসীমা: ৩০–৪০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস ২টি, হাসপাতালে ভর্তি সহায়তা এবং ছুটিকালীন ভাড়া সহায়তা দেওয়া হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ জুলাই, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
কর্মী নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের এসএমই ব্যাংকিং বিভাগে ‘রিলেশনশিপ অফিসার/রিলেশনশিপ ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসিআই মোটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি ‘প্রোডাক্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৪ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং এর অধীন দপ্তরগুলোতে তিনটি পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১১ থেকে ২০তম গ্রেডের ৫৭৫ পদে জনবল নেওয়া হবে। ৬ আগস্ট ২০২৬ থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৪র্থ থেকে ২০তম গ্রেডের ২৭ ক্যাটাগরির ৫৭ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ৯ জুলাই থেকে।১ দিন আগে