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রূপায়ণ গ্রুপ নিয়োগ দেবে, রয়েছে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ১৬: ৩৬
রূপায়ণ গ্রুপ নিয়োগ দেবে, রয়েছে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টসহ নানা সুবিধা

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস বিভাগে ‘ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৫ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: সেলস।

পদের নাম: ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস।

অভিজ্ঞতা: ১০–১২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: ৩২–৩৮ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী আকর্ষণীয় প্রণোদনার সুযোগ রয়েছে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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