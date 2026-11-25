নিয়োগ দেবে কাজী ফার্মস গ্রুপ, রয়েছে নানা সুবিধা
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাজী ফার্মস গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের বিআইএম অ্যান্ড ডিজাইন কো-অর্ডিনেশন বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২ ডিসেম্বর, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: বিআইএম অ্যান্ড ডিজাইন কো-অর্ডিনেশন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্থাপত্য বা প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: ৫–৭ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা (ধানমন্ডি)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফার অংশ, অর্জিত ছুটি নগদায়ন, মোবাইল বিল ভাতা, হ্যান্ডসেট ভাতা, বিবাহ ভাতা, গ্র্যাচুইটি এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২ ডিসেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।