যমুনা গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ১ লাখ ২০ হাজার
যমুনা গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান যমুনা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির মেইনটেন্যান্স (মেকানিক্যাল) বিভাগে ‘এজিএম’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: মেইনটেন্যান্স (মেকানিক্যাল)।
পদের নাম: এজিএম।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।
অভিজ্ঞতা: ১০–১২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: ৩৫–৪৫ বছর।
কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)।
বেতন: ১,০০,০০০–১,২০,০০০ (মাসিক)।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানেক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।