Ajker Patrika
En
বেসরকারি

নিয়োগ দিচ্ছে এসিআই, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ দিচ্ছে এসিআই, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এসিআই) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ক্রেডিট ইনফরমেশন সেন্টার বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার/অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ক্রেডিট ইনফরমেশন সেন্টার।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার/অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: নারী।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: ২৪–৩০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (তেজগাঁও শিল্প এলাকা)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

আরও পড়ুন:

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত