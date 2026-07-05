ব্র্যান্ড ম্যানেজার নেবে রিমার্ক এইচবি, বেতন সর্বোচ্চ ৮০ হাজার

স্কিনকেয়ার, কসমেটিকস ও হোমকেয়ার খাতের একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রিমার্ক এইচবি লিমিটেড কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ব্র্যান্ড ম্যানেজার (ডার্মা প্রোডাক্টস)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩ আগস্ট পর্যন্ত।
পদের নাম: ব্র্যান্ড ম্যানেজার (ডার্মা প্রোডাক্টস)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফার্মেসিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: ৬ থেকে ৮ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: ২৮-৩৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ৬০,০০০-৮০,০০০ টাকা (মাসিক)।
অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ আগস্ট ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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