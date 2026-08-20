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কর্মী নেবে ইজি ফ্যাশন, মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ৬০ হাজার

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৬, ১৫: ৩২
কর্মী নেবে ইজি ফ্যাশন, মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ৬০ হাজার
ফাইল ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইজি ফ্যাশন লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘প্রোডাকশন ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: প্রোডাকশন ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: দুটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: ৮-১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

বয়সসীমা: ৪০-৫০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (রামপুরা, মালিবাগ)।

বেতন: ৫০,০০০–৬০,০০০ টাকা (মাসিক)।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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