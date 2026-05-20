রূপায়ন গ্রুপে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

রূপায়ন গ্রুপ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের আইটি বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৭ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: আইটি

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা: তথ্যপ্রযুক্তিতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৬ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ

বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৩৫ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: ২০,০০০-৩৫,০০০ টাকা (মাসিক)

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ জুন ২০২৬

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

