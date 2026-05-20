রূপায়ন গ্রুপে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

রূপায়ন গ্রুপ জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের আইটি বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৭ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: আইটি
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা: তথ্যপ্রযুক্তিতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৬ বছর
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: ২০,০০০-৩৫,০০০ টাকা (মাসিক)
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ জুন ২০২৬
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
