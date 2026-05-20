৪৪তম বিসিএসের নন-ক্যাডার পদে ১০১ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল, স্থগিত ৭

৪৪তম বিসিএসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে নন-ক্যাডার পদে কিছু প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল এবং স্থগিত করা হয়েছে। আজ বুধবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (বিপিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাসুমা আফরীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার (২০২১) নন-ক্যাডার পদের চূড়ান্ত মনোনয়ন গত ১৯ ফেব্রুয়ারি এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জারি করা হয়। তবে বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতি থাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার পদের ১০১ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল ও ৭ প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিত করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত আজ তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যাবে।
