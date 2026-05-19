জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৯৬৮

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে ৮ ক্যাটাগরিতে ৯৬৮ জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, জেলা জজ ও অধস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালসহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সহায়ক কর্মচারী হিসেবে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে ১৮ মে থেকে। প্রার্থীরা আগামী ৪ জুন বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১. ক) পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁটলিপিকার ৬২টি
১. ক) পদের নাম ও সংখ্যা: স্টেনোগ্রাফার ২০টি
২. ক) পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ১৭৩টি
২. খ) পদের নাম ও সংখ্যা: স্টেনোটাইপিস্ট/সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ৭৮টি
৩. ক) পদের নাম ও সংখ্যা: বেঞ্চ সহকারী ১১টি
৩. খ) পদের নাম ও সংখ্যা: বেঞ্চ সহকারী ৬৯টি
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১২টি
৫. ক) পদের নাম ও সংখ্যা: গাড়িচালক ১২টি
৫. খ) পদের নাম ও সংখ্যা: গাড়িচালক ৮টি
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: জারিকারক ১৩০টি
৭. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক ২৯৯টি
৮. ক) পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী ২৬টি
৮. খ) পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী ৬৮টি
১ মে ২০২৬ তারিখে বয়স সর্বনিম্ন ১৮ থেকে সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে। চাকরিরত প্রার্থীদের সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আবেদন ফরম পূরণের সময় Departmental Candidate-এর ঘরে টিক চিহ্ন দিতে হবে। অন্যদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। তবে সকল চাকরিরত প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি পত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে।
সাঁটলিপিকার, স্টেনোগ্রাফার, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও গাড়িচালক পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা শুধু ব্যবহারিক পরীক্ষায় এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন।
লিখিত পরীক্ষায় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কম্পিউটারবিষয়ক ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় প্রার্থীকে তাঁর সব সনদের মূল কপি আনতে হবে।
শেষ তারিখ ও সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমা দিতে পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে।
আবেদন ফি: ১ থেকে ৫ নং পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা। ৬ নং থেকে ৮ পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা। তবে সব পদের অনগ্রসর নাগরিক (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ৫৬ টাকা।
পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিঙ্কে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। বাছাই করা প্রার্থীরা লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। এ ছাড়া ১, ২, ৩, ৫ ও ৮ নং ক্রমিকে উল্লিখিত পদসমূহের বিপরীতে জেলা জজ ও অধস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালসমূহে আবেদনের ক্ষেত্রে (DJ) এবং চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত/চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আবেদনের ক্ষেত্রে (CJM/CMM) অপশন সিলেক্ট করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ জুন, ২০২৬; বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
