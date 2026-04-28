গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানিতে ৭১ পদে চাকরি

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেডে (জিটিসিএল) ১৬টি পদে ৭১ জনকে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন শুরু হবে ২৭ এপ্রিল থেকে, চলবে আগামী ২১ মে ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। এসএসসি পাসের চাকরিপ্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

স্থায়ী নিয়োগের বিবরণ

পদের নাম: ক্যাশিয়ার।

পদসংখ্যা: ২টি (গ্রেড-১২)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যিক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

পদের নাম: হিসাব সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি (গ্রেড-১২)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যিক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

পদের নাম: রিসিপশনিস্ট।

পদসংখ্যা: ২টি (গ্রেড-১২)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক সনদপ্রাপ্ত হতে হবে।

পদের নাম: মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট (পুরুষ)।

পদসংখ্যা: ১টি (গ্রেড-১২)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিং/ধাত্রীবিদ্যা/ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা সনদপ্রাপ্ত।

পদের নাম: মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট (মহিলা)।

পদসংখ্যা: ১টি (গ্রেড-১২)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিং/ধাত্রীবিদ্যা/ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা সনদপ্রাপ্ত হতে হবে।

পদের নাম: সার্ভেয়ার।

পদসংখ্যা: ৪টি (গ্রেড-১৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে আমিনশিপ পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা।

পদের নাম: প্ল্যান্ট অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১৭টি (গ্রেড-১৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি ভোকেশনাল বা সমমানসহ কারিগরি বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্সসহ তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান।

পদসংখ্যা: ১টি (গ্রেড-১৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি ভোকেশনাল বা সমমানসহ কারিগরি বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্সসহ তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান।

পদসংখ্যা: ১৮টি (গ্রেড-১৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি সনদপ্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে অনুমোদিত ট্রেড/সার্টিফিকেট কোর্সসহ কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা।

পদের নাম: ট্রান্সপোর্ট সুপারভাইজার।

পদসংখ্যা: ২টি (গ্রেড-১৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক সনদপ্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দুই বছরের অভিজ্ঞতা।

পদের নাম: পিসি অপারেটর (ক্যাড)।

পদসংখ্যা: ৩টি (গ্রেড-১৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি ভোকেশনাল (সিভিল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড) সনদপ্রাপ্ত।

পদের নাম: টেকনিশিয়ান।

পদসংখ্যা: ১০টি (গ্রেড-১৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনুমোদিত ট্রেড/ভোকেশনাল কোর্স সনদপ্রাপ্ত

পদের নাম: জুনিয়র ট্রান্সপোর্ট সুপারভাইজার।

পদসংখ্যা: ৩টি (গ্রেড-১৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিষয়ে এসএসসি/সমমান সনদপ্রাপ্ত

পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান।

পদসংখ্যা: ৩টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনুমোদিত ট্রেড/ভোকেশনাল কোর্স সনদপ্রাপ্ত।

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বিবরণ

পদের নাম: ইমাম।

পদসংখ্যা: ২টি (গ্রেড-১০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কামিল অথবা কোনো কওমি মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রি। অথবা ফাজিল অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

পদের নাম: মুয়াজ্জিন।

পদসংখ্যা: ১টি (গ্রেড-১২)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাজিল অথবা কোনো কওমি মাদ্রাসা থেকে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। হাফেজ বা ক্বারি প্রার্থী অগ্রাধিকারযোগ্য।

প্রার্থীর বয়স: ২৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে স্থায়ী পদের ক্ষেত্রে ১৮-৩২ বছর। চুক্তিভিত্তিক পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনপ্রক্রিয়া:

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে লিংকে ক্লিক করুন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ২১ মে ২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

