গাজীপুরে ‘মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নেবে ওয়ালটন

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। তাদের ‘মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নেবে। ২৫ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ৮ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি (স্নাতক) থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর
বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৩৫ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল ফোন বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, বিমা, মুনাফার অংশ, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী আরও অন্য সুযোগ-সুবিধা।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত তথ্য দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৮ মে ২০২৬
সূত্র: বিডিজবস
