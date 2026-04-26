Ajker Patrika
বেসরকারি

গাজীপুরে ‘মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নেবে ওয়ালটন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ২৩
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। তাদের ‘মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নেবে। ২৫ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ৮ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

পদসংখ্যা: ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি (স্নাতক) থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর

বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৩৫ বছর

কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল ফোন বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, বিমা, মুনাফার অংশ, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী আরও অন্য সুযোগ-সুবিধা।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত তথ্য দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৮ মে ২০২৬

সূত্র: বিডিজবস

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

