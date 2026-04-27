আজকের পত্রিকায় সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড এসইও ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ১৪
আজকের পত্রিকার অনলাইন বিভাগে একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড এসইও ম্যানেজার নিয়োগ দেওয়া হবে। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল উপস্থিতি শক্তিশালী করা, অনলাইন ট্রাফিক বাড়ানো এবং কার্যকর কনটেন্ট স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: অনলাইন

পদের নাম: সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড এসইও ম্যানেজার

পদসংখ্যা: ১টি

দায়িত্ব ও কর্তব্য

  • সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড এসইও টিম পরিচালনা, তদারকি এবং কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ।
  • ফেসবুক, ইউটিউব, লিংকডইন, টিকটকসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের পেজ ও অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা।
  • কনটেন্ট ক্যালেন্ডার তৈরি এবং কার্যকর কনটেন্ট স্ট্র্যাটেজি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।
  • এসইও-বান্ধব কনটেন্ট তৈরি ও অপটিমাইজেশন নিশ্চিত করা।
  • গুগল সার্চ ও গুগল ডিসকভার প্ল্যাটফর্মে কনটেন্টের দৃশ্যমানতা বাড়ানো।
  • ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় অরগানিক ট্রাফিক বাড়ানোর কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
  • এভারগ্রিন কনটেন্ট তৈরির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।
  • সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে আয়/রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।
  • পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস (Insights, Analytics) করে নিয়মিত রিপোর্ট তৈরি এবং উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।
জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক/সহসম্পাদক পদে নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকাজ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক/সহসম্পাদক পদে নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অভিজ্ঞতা: সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট ও এসইওতে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অন্যান্য দক্ষতা

  • গুগল অ্যানালিটিকস, সার্চ কনসোলসহ বিভিন্ন এসইও টুল ব্যবহারে দক্ষতা।
  • ডেটা অ্যানালাইসিস ও রিপোর্টিংয়ে পারদর্শিতা।

অতিরিক্ত যোগ্যতা

  • কনটেন্ট স্ট্র্যাটেজি, কি-ওয়ার্ড রিসার্চ এবং অন-পেজ/অফ-পেজ এসইও সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা।
  • টিম ম্যানেজমেন্ট ও নেতৃত্বদানের দক্ষতা।
  • মিডিয়া/নিউজ পোর্টাল বা কনটেন্টভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।
  • ভিডিও কনটেন্ট ও শর্ট-ফর্ম প্ল্যাটফর্মে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে বিশেষ বিবেচনা।
  • বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সাবলীল যোগাযোগ দক্ষতা।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন

প্রার্থীর ধরন: নারী ও পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন।

কর্মস্থল: ঢাকা (বনশ্রী)

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তুকিযুক্ত দুপুরের খাবার, ছুটির দিনে দায়িত্ব পালনের ভাতা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং বছরে দুটি উৎসব ভাতার সুবিধা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে এই লিংকে প্রবেশ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ মে, ২০২৬।

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

‘স্বামী আমাকে না রাখলেও সমস্যা নেই, সন্তানকে ফেলব না’

৩ দিনের মধ্যে বিস্ফোরিত হতে পারে ইরানের তেল অবকাঠামো: ট্রাম্প

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

সম্পর্কিত

জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক/সহসম্পাদক পদে নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক/সহসম্পাদক পদে নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

আজকের পত্রিকায় সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড এসইও ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ

আজকের পত্রিকায় সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড এসইও ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ

গাজীপুরে ‘মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নেবে ওয়ালটন

গাজীপুরে ‘মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নেবে ওয়ালটন

মার্কেটিং অফিসার নেবে এসিআই মোটরস, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

মার্কেটিং অফিসার নেবে এসিআই মোটরস, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন