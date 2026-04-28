পায়রা বন্দরে ২২ পদে চাকরির সুযোগ

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের রাজস্ব খাতে অস্থায়ী পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ১২ ক্যাটাগরির ২২টি শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে। ৩০ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হবে। আবেদন করা যাবে ২০ মে ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: পাইলট।
পদসংখ্যা: ৪টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার (এফজি) বা প্রথম শ্রেণি (ডেক) কম্পিট্যান্সি সার্টিফিকেটসহ বিদেশগামী জাহাজের প্রথম মেট হিসেবে দুই বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)।
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস প্রকৌশলে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যান্ত্রিক প্রকৌশলে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)।
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী ড্রেজিং মাস্টার।
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৩য় শ্রেণির ডিপিটি (ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্ট) সার্টিফিকেশনসহ বিদেশগামী জাহাজে সেকেন্ড অফিসার হিসেবে দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: ইনল্যান্ড মাস্টার (প্রথম শ্রেণি)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ প্রথম শ্রেণির ইনল্যান্ড মাস্টার সার্টিফিকেশন থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস। কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডেটা এন্ট্রি ও টাইপিং গতি প্রতি মিনিটে বাংলা ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দ থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
পদের নাম: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পাস। ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদের স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিটিউড টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: কার্পেন্টার।
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পাসসহ দুই বছর মেয়াদি কার্পেন্টিং/উড ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেট।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: লস্কর।
পদসংখ্যা: ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পাস থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা
পদের নাম: নিরাপত্তারক্ষী।
পদসংখ্যা: ৪টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ শারীরিক যোগ্যতাসম্পন্ন থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
পদের নাম: নিরাপত্তারক্ষী।
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান পাস থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনপ্রক্রিয়া: পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে এবং অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ মে ২০২৬, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
