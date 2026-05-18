Ajker Patrika
বেসরকারি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

দেশের বৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি অডিট অ্যান্ড কস্ট কন্ট্রোল বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ মে পর্যন্ত। আগ্রহীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: অডিট অ্যান্ড কস্ট কন্ট্রোল

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং বা ফিন্যান্সে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: ঢাকা

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: দুপুরের খাবার, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন, উৎসব ভাতা ২টি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, চিকিৎসাবিমাসহ প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ মে ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিঢাকা বিভাগইউএস বাংলা এয়ারলাইনসবেসরকারি চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

সম্পর্কিত

যমুনা গ্রুপে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

যমুনা গ্রুপে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

ডিবিএল গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ডিবিএল গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

সফল ব্যক্তিদের জীবনের দশটি অভ্যাস

সফল ব্যক্তিদের জীবনের দশটি অভ্যাস

ট্যাক্স আর কাস্টমসের মধ্যে পার্থক্য কী

ট্যাক্স আর কাস্টমসের মধ্যে পার্থক্য কী