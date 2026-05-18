ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

দেশের বৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি অডিট অ্যান্ড কস্ট কন্ট্রোল বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ মে পর্যন্ত। আগ্রহীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: অডিট অ্যান্ড কস্ট কন্ট্রোল
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং বা ফিন্যান্সে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: দুপুরের খাবার, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন, উৎসব ভাতা ২টি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, চিকিৎসাবিমাসহ প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ মে ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস
