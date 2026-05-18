ডিবিএল গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপে জনবলের জন্য নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কাস্টমস বন্ড বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৪ মে পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

বিভাগের নাম: কাস্টমস বন্ড

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার

পদসংখ্যা: ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমানের পাস হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ৭ বছর

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

বয়স: ৩০ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান-১)

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত তথ্য দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ মে ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

