ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে ৪৪ পদে চাকরি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১০ থেকে ১৪তম গ্রেডের ৪ ক্যাটাগরিতে মোট ৪৪ জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২৮ জুন থেকে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ জুলাই ২০২৬।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: উপজেলা ব্যবস্থাপক ১০টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রি পাস। সরকারি/বেসরকারি সংস্থার দারিদ্র্য বিমোচন/ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে এবং কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক/সমমান ডিগ্রিধারী ৩ বছরের অভিজ্ঞতা ও কম্পিউটার জ্ঞানসম্পন্ন বিভাগীয় প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন।
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: মাঠ কর্মকর্তা ২৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমান ডিগ্রি। সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি সংস্থায় ঋণ কার্যক্রম এবং কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী-কাম-ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ৭টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাস। তবে বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ডেটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে দক্ষতা নিরূপণ পরীক্ষায় (অ্যাপটিটিউড টেস্ট) উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: ড্রাইভার ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ কমপক্ষে ২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।
বয়সসীমা: ১ জুন ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৯ বছর। বিভাগীয় প্রার্থী বলতে এসএফডিএফ-এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বোঝায়।
আবেদন ফি: ১ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ২২৩ টাকা। ২ থেকে ৪ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা। সব গ্রেডের অনগ্রসর (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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