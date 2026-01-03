Ajker Patrika
সরকারি

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৯ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৩০ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সচিব রবীন্দ্র চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রোগ্রামার, সহকারী স্থপতি, স্টাফ অফিসার, জনসংযোগ কর্মকর্তা, জিআইএস অপারেটর।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব পদের লিখিত পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি (শুক্রবার) সকাল ১০টায় রাজধানীর পল্লবীতে অবস্থিত এমডিসি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের অনুকূলে বর্তমান ঠিকানায় ডাকযোগে প্রবেশপত্র পাঠানো হয়েছে। যেসব প্রার্থীর বরাবর প্রবেশপত্র যথাসময়ে পৌঁছাইনি, সে সব প্রার্থী ৮ জানুয়ারি বিকেল ৪টার মধ্যে সিডিএ কার্যালয় থেকে বিকল্প প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

খুলনায় র‌্যাবের সোর্সকে গুলি

খুলনায় র‌্যাবের সোর্সকে গুলি

একটি আইএমইআই নম্বরেই ৩ কোটি ৯১ লাখ স্মার্টফোন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

একটি আইএমইআই নম্বরেই ৩ কোটি ৯১ লাখ স্মার্টফোন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

জমিয়তের কেন্দ্রীয় দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার

জমিয়তের কেন্দ্রীয় দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার

ফাতেমা এবার জাইমা রহমানের ছায়াসঙ্গী!

ফাতেমা এবার জাইমা রহমানের ছায়াসঙ্গী!

বাকি আছে ২২ দিন, এর মধ্যে হাদি হত্যার বিচার না হলে সরকার পতনের আন্দোলন: ইনকিলাব মঞ্চ

বাকি আছে ২২ দিন, এর মধ্যে হাদি হত্যার বিচার না হলে সরকার পতনের আন্দোলন: ইনকিলাব মঞ্চ

সম্পর্কিত

বম্বে সুইটসে চাকরির সুযোগ, ২০ বছরেই করা যাবে আবেদন

বম্বে সুইটসে চাকরির সুযোগ, ২০ বছরেই করা যাবে আবেদন

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি

এটিইও পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত

এটিইও পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন