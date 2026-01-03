চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি

চাকরি ডেস্ক
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৯ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৩০ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সচিব রবীন্দ্র চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রোগ্রামার, সহকারী স্থপতি, স্টাফ অফিসার, জনসংযোগ কর্মকর্তা, জিআইএস অপারেটর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব পদের লিখিত পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি (শুক্রবার) সকাল ১০টায় রাজধানীর পল্লবীতে অবস্থিত এমডিসি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের অনুকূলে বর্তমান ঠিকানায় ডাকযোগে প্রবেশপত্র পাঠানো হয়েছে। যেসব প্রার্থীর বরাবর প্রবেশপত্র যথাসময়ে পৌঁছাইনি, সে সব প্রার্থী ৮ জানুয়ারি বিকেল ৪টার মধ্যে সিডিএ কার্যালয় থেকে বিকল্প প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৯ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৩০ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সচিব রবীন্দ্র চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রোগ্রামার, সহকারী স্থপতি, স্টাফ অফিসার, জনসংযোগ কর্মকর্তা, জিআইএস অপারেটর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব পদের লিখিত পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি (শুক্রবার) সকাল ১০টায় রাজধানীর পল্লবীতে অবস্থিত এমডিসি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের অনুকূলে বর্তমান ঠিকানায় ডাকযোগে প্রবেশপত্র পাঠানো হয়েছে। যেসব প্রার্থীর বরাবর প্রবেশপত্র যথাসময়ে পৌঁছাইনি, সে সব প্রার্থী ৮ জানুয়ারি বিকেল ৪টার মধ্যে সিডিএ কার্যালয় থেকে বিকল্প প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির মডার্ন ট্রেড বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।২৩ মিনিট আগে
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ‘সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসার-এটিইও’ (১০ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ৭ জানুয়ারি এই লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।১ ঘণ্টা আগে
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১৩-২০ গ্রেডের ১৭ ক্যাটাগরির ১২৬টি শূন্যপদের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ২ জানুয়ারির পরিবর্তে এই পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।১ ঘণ্টা আগে
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাড়িচালক পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১০ জানায়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৩০ ডিসেম্বর অধিদপ্তরের যুগ্ম সচিব পরিচালক (প্রশাসন) ও বিভাগীয় নিয়োগ কমিটির সভাপতি এম এ আখের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে