খুলনায় র‌্যাবের সোর্সকে গুলি

খুলনা প্রতিনিধি
গুলিবিদ্ধ ফারুখ (৪৫)। ছবি: সংগৃহীত

খুলনার রূপসায় ফারুখ (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার রাত পৌনে ১১টার দিকে উপজেলার আইচগাতি ইউনিয়নের রাজাপুর এলাকায় সন্ত্রাসীরা তাঁকে গুলি করে।

স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ ফারুখ র‌্যাবের সোর্স ছিল বলে জানা গেছে।

আইচগাতি ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ইব্রাহিম শেখ বলেন, রাত পৌনে ১১টার দিকে রাজাপুর এলাকায় দুর্বৃত্তরা ফারুখকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে। গুলির শব্দে এলাকাবাসী রাস্তায় বের হলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। রাস্তার ওপর থেকে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর জেনে ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর কেউ কোনো তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করছে না।

এলাকাবাসীর বরাত দিয়ে ক্যাম্প ইনচার্জ আরও জানান, আহত ব্যক্তি র‌্যাবের সোর্স হিসেবে কাজ করত। তবে কে বা কেন তাঁকে গুলি করেছে, তা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেননি।

এলাকার খবর
