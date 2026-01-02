খুলনা প্রতিনিধি
খুলনার রূপসায় ফারুখ (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার রাত পৌনে ১১টার দিকে উপজেলার আইচগাতি ইউনিয়নের রাজাপুর এলাকায় সন্ত্রাসীরা তাঁকে গুলি করে।
স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ ফারুখ র্যাবের সোর্স ছিল বলে জানা গেছে।
আইচগাতি ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ইব্রাহিম শেখ বলেন, রাত পৌনে ১১টার দিকে রাজাপুর এলাকায় দুর্বৃত্তরা ফারুখকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে। গুলির শব্দে এলাকাবাসী রাস্তায় বের হলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। রাস্তার ওপর থেকে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর জেনে ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর কেউ কোনো তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করছে না।
এলাকাবাসীর বরাত দিয়ে ক্যাম্প ইনচার্জ আরও জানান, আহত ব্যক্তি র্যাবের সোর্স হিসেবে কাজ করত। তবে কে বা কেন তাঁকে গুলি করেছে, তা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেননি।
খুলনার রূপসায় ফারুখ (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার রাত পৌনে ১১টার দিকে উপজেলার আইচগাতি ইউনিয়নের রাজাপুর এলাকায় সন্ত্রাসীরা তাঁকে গুলি করে।
স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ ফারুখ র্যাবের সোর্স ছিল বলে জানা গেছে।
আইচগাতি ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ইব্রাহিম শেখ বলেন, রাত পৌনে ১১টার দিকে রাজাপুর এলাকায় দুর্বৃত্তরা ফারুখকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে। গুলির শব্দে এলাকাবাসী রাস্তায় বের হলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। রাস্তার ওপর থেকে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর জেনে ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর কেউ কোনো তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করছে না।
এলাকাবাসীর বরাত দিয়ে ক্যাম্প ইনচার্জ আরও জানান, আহত ব্যক্তি র্যাবের সোর্স হিসেবে কাজ করত। তবে কে বা কেন তাঁকে গুলি করেছে, তা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেননি।
ফেনী-৩ (সোনাগাজী-দাগনভূঞা) আসনে জামায়াত প্রার্থী ফখরুদ্দিন মানিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ শুক্রবার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিদুল আলম অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন।২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামে চসিকের ময়লাবাহী ট্রাকের ধাক্কায় মুবিনুল ইসলাম নয়ন (২৮) নামের এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নগরীর কদমতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মনিরুল আলম সেন্টুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে দলে ফিরিয়ে নেয় বিএনপি। তবে ২৪ ঘণ্টা পর ফের বহিষ্কারাদেশ বহাল থাকার কথা জানায় দলটি।২ ঘণ্টা আগে
দেশনেত্রী খালেদা জিয়া একটা কথা বলে গেছেন—বাংলাদেশ হবে রেইনবো নেশন। এই রেইনবো নেশনে সকলের ধর্ম থাকবে যার যার নিজের, দেশ হবে সকলের। সব রং মিলে রংধনু হয়েছে, সেই দেশকে দেখতে চেয়েছিলেন দেশনেত্রী খালেদা জিয়া।৩ ঘণ্টা আগে