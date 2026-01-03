Ajker Patrika
সরকারি

যুব অধিদপ্তরের ব্যবহারিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
যুব অধিদপ্তরের ব্যবহারিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাড়িচালক পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১০ জানায়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৩০ ডিসেম্বর অধিদপ্তরের যুগ্ম সচিব পরিচালক (প্রশাসন) ও বিভাগীয় নিয়োগ কমিটির সভাপতি এম এ আখের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ২৩ জুলাইয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গাড়িচালক পদে আবেদনকারীদের লিখিত পরীক্ষা গত ১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল একই দিন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এতে ৫৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা আগামী ১০ জানুয়ারি সকাল ৯টা থেকে সাভারে অবস্থিত যুব উন্নয়ন একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হবে।

