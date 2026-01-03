Ajker Patrika
জেনে নিন

আজকের রাশিফল: অফিসে বসের সুনজরে পড়বেন, বাতাসে প্রেমে পড়ার সুবাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ৪৯
মেষ

আজ আপনার এনার্জি লেভেল একদম ঈদের ছুটিতে কমলাপুর স্টেশনের উত্তরবঙ্গগামী শেষ ট্রেনটি ধরার ভিড়ের মতো তুঙ্গে থাকবে। কেউ আপনাকে থামানোর চেষ্টা করলে সে নিজেই ছিটকে যাবে। আয়ের নতুন রাস্তা খুলবে ঠিকই, কিন্তু অপরিচিত লোকের কথায় শেয়ারবাজারে টাকা ঢাললে পকেট গড়ের মাঠ হতে সময় লাগবে না। স্ত্রীর সঙ্গে অহেতুক তর্ক করবেন না। মনে রাখবেন, যুদ্ধে জেতার চেয়ে রাতের ডিনারটা শান্তিতে করা এবং আলুর তরকারিটা গরম পাওয়া বেশি জরুরি।

বৃষ

আপনার ধৈর্য আজ হিমালয়ের সাধুর মতো শান্ত। তবে কেউ সাধের খাবারে হাত দিলে আপনার ভেতরের ষাঁড়টি জেগে উঠতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে একটা ছোটখাটো ‘কুরুক্ষেত্র’ হওয়ার আশঙ্কা আছে। তবে বিকেলের দিকে কোনো লুকানো উৎস থেকে টাকা আসতে পারে। ঘাড়ের যন্ত্রণায় ভুগতে পারেন, বালিশটা একটু চেক করে নিন। সেই বন্ধুদের থেকে দূরে থাকুন, যারা শুধু ‘ভাই, একটা কথা ছিল’ বলে ধার চায়।

মিথুন

গজকেশরী যোগে আপনার কপাল এখন জেনারেটরের আলোর মতো চকচক করছে। আপনি আজ যেকোনো আড্ডার ‘মধ্যমণি’। ব্যবসায় উন্নতির যোগ প্রবল। নতুন কোনো প্রজেক্ট হাতে আসতে পারে। তবে সই করার আগে কাগজের ছোট লেখাগুলো আতশ কাচ দিয়ে পড়ে নেবেন। বাড়িতে কোনো শুভ খবর আসতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে মান-অভিমান মিটে গিয়ে মিষ্টিমুখের যোগ আছে। খুশিতে সবাইকে বিরিয়ানি খাওয়ানোর গ্যারান্টি দেবেন না, মাসকাবারি বাজারে টান পড়বে।

কর্কট

আবেগ আজ জোয়ারের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ছোট কথাতেও আজ আপনার চোখে ‘টাইটানিক’ সিনেমার ক্লাইম্যাক্স নামতে পারে। আইটি বা ম্যানেজমেন্টের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দিনটি দারুণ। যারা সরকারি চাকরির চেষ্টা করছেন, তাঁরা আজ একটা পজিটিভ সিগন্যাল পেতে পারেন। ঠান্ডা লাগার ধাত আছে, তাই আইসক্রিম থেকে দূরে থাকাই মঙ্গল। অন্যের ইমোশনাল বোঝা নিজের ঘাড়ে নেবেন না, নিজের পিঠের ব্যথার কথা একবার ভাবুন।

সিংহ

আজ আপনার রাজকীয় মেজাজ দেখে পাড়ার কুকুরগুলোও বোধ হয় একটু সম্মান দিয়ে ডাকবে। আত্মবিশ্বাস আপনার প্রধান হাতিয়ার। অফিসে বসের সুনজরে পড়ার চান্স আছে। তবে আর্থিক দিকটা একটু নড়বড়ে, তাই অনলাইন শপিং অ্যাপগুলো আজ আন-ইনস্টল করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রেমে পড়ার একটা মৃদু সুবাস বাতাসে ভাসছে। অফিসে নতুন জয়েন করা কলিগের দিকে তাকালে একটু পারফিউম মেখে যাবেন। বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখুন। কারণ, পকেটমানি বা বড় বিপদ থেকে মুক্তি—দুটোরই সোর্স উনি।

কন্যা

একদম নিখুঁত কাজ করার ভূত আজ আপনার ঘাড়ে চেপে বসবে। এমনকি চা খাওয়ার কাপটা সোজা আছে কি না, সেটাও তিনবার চেক করবেন। আজ আপনার জন্য সোনালি দিন। অনেক দিনের ঝুলে থাকা আইনি বা অফিসের ফাইল আজ চুটকিতে ক্লিয়ার হবে। হাতে কিছু নগদ টাকা আসার যোগ আছে। পেটের অবস্থা একটু নাজেহাল হতে পারে। রাস্তার ফুচকা দেখে জিব সামলান। আজ বেশি লজিক না খাটিয়ে একটু ম্যাজিকের ওপর ভরসা রাখুন।

তুলা

সবকিছু ব্যালেন্স করতে গিয়ে নিজেই আজ সার্কাসের ট্রাপিজের খেলোয়াড়ের মতো ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। জাস্টিস দিতে গিয়ে নিজের শান্তি নষ্ট করবেন না। পার্টনারশিপ ব্যবসায় লাভ হবে। তবে পাওনা টাকা আদায় করতে গিয়ে গলা চড়াতে হতে পারে। রোমান্টিক ভ্রমণের যোগ আছে। হয়তো হাতিরঝিলে ফুচকা বা বোটানিক্যাল গার্ডেনে আড্ডা—প্রেম আজ জমজমাট। রক্তচাপ বা ব্লাড সুগার একটু চেকআপ করানো দরকার। মিষ্টিতে ‘না’ বলুন।

বৃশ্চিক

আপনার রহস্যময় চোখ আর গম্ভীর মেজাজ আজ অনেক কঠিন কাজ হাসিল করে নেবে। আপনার মনের কথা আজ যমেও টের পাবে না। নতুন বিনিয়োগের জন্য দিনটি ভালো। তবে বড়দের পরামর্শ ছাড়া কোনো বড় ঝুঁকি নেবেন না। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। সঙ্গীর সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝি হতে পারে। মেসেজে কথা বলার চেয়ে সরাসরি ফোনে কথা বলুন। কথা বলার সময় মুখ নয়, মগজ ব্যবহার করুন। আপনার একটা তেরছা কথা শত্রু বাড়িয়ে দিতে পারে।

ধনু

অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মন আজ আর ফ্ল্যাটের চার দেওয়ালে টিকবে না। ইচ্ছে করবে অফিস পালিয়ে দিঘায় চলে যেতে। ফাটকা বা লটারি থেকে লাভের যোগ আছে। তবে সেটা নিয়ে বেশি মাতামাতি না করাই ভালো। পড়াশোনায় যাঁরা মন দিতে পারছেন না, তাঁদের জন্য আজ দিনটি শুভ। পায়ের পেশিতে টান ধরতে পারে, হাঁটাচলায় সাবধান! শর্টকাটে বড়লোক হওয়ার ফন্দি আঁটবেন না, পরিশ্রমই শেষ কথা।

মকর

আপনি আজ অফিসের সবচেয়ে পরিশ্রমী ঘোড়া। আপনার কাজের চাপে অন্যরা হীনম্মন্যতায় ভুগতে পারে। হাড়ভাঙা খাটুনির ফল আজ হাতেনাতে পাবেন। প্রমোশন বা ইনক্রিমেন্টের কথা বসের কানে তোলার এটাই সেরা সময়। কাজের চাপে বাড়িতে সময় দিতে পারবেন না। যার ফলে ‘হোম মিনিস্ট্রি’, অর্থাৎ গিন্নি বা মায়ের থেকে ঝাড়ি খাওয়ার প্রবল আশঙ্কা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটু হাসার প্র্যাকটিস করুন, লোকে আপনাকে সিরিয়াসলি সাক্ষাৎ আজরাইল ভাবতে শুরু করেছে।

কুম্ভ

আজ আপনি ভীষণ সমাজসেবী। পাড়ার মোড়ের কুকুরকে বিস্কুট খাওয়ানো থেকে শুরু করে সবার সমস্যার সমাধান—আপনিই আজ ‘মুশকিল আসান’। টিমে কাজ করার ক্ষেত্রে সফল হবেন। সৃজনশীল কাজে (যেমন লেখালেখি বা আঁকা) যুক্ত থাকলে আজ নতুন কোনো আইডিয়া মাথায় আসবে। মনের মানুষকে মনের কথা বলার জন্য দিনটি শুভ। অন্তত একটা গোলাপ দিয়ে ট্রাই তো করুন! আবেগের বশে কাউকে বড় কোনো কথা দিয়ে বসবেন না, যা পূরণ করা আপনার ক্ষমতার বাইরে।

মীন

কল্পনাপ্রবণ মন আজ মেঘের রাজ্যে পাড়ি দেবে। কাজের মধ্যে হয়তো হারিয়ে যাবেন কোনো পাহাড়ের জঙ্গলে। আর্থিক লাভের প্রবল যোগ আছে। পুরোনো কোনো ঋণ আজ শোধ হতে পারে। তবে ট্রাভেল করার সময় নিজের মোবাইল আর মানিব্যাগ সামলে রাখবেন। অনিদ্রা বা চোখের সমস্যায় ভুগতে পারেন। ফোনটা একটু দূরে রেখে ঘুমোনোর চেষ্টা করুন। লোকে আপনার সম্পর্কে কী ভাবছে, তা ভেবে নিজের মুড খারাপ করবেন না। মনে রাখবেন, আপনি সবার প্রিয় আইসক্রিম নন যে সবাইকে খুশি করবেন!

