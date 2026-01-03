Ajker Patrika
এটিইও পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ‘সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসার-এটিইও’ (১০ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ৭ জানুয়ারি এই লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘হাইকোর্ট বিভাগের নিষেধাজ্ঞার কারণে লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। স্থগিত করা পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরে কমিশনের ওয়েবসাইটে ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসার পদের এমসিকিউ পরীক্ষা গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার) বেলা ৩টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত (১ ঘণ্টা) অনুষ্ঠিত হয়।

১০০ নম্বরের এ পরীক্ষা ঢাকা মহানগরের ৫১টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ অক্টোবর অনিয়ম ও প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ তুলে পরীক্ষা বাতিলের আবেদন জানিয়ে রিট করেন ৯ জন পরীক্ষার্থী। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ ডিসেম্বর হাইকোর্ট লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করেন। এরপরই ‘সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসার-এটিইও’ (১০ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করার কথা জানাল পিএসসি।

