কথিত ড্রোন হামলা পুতিনের কোন বাড়িতে হয়েছে—কে থাকেন সেখানে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে রাশিয়ার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছেন ভ্লাদিমির পুতিন। বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী এই নেতার মুখ ও বক্তব্য অহরহ দেখা গেলেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন আজও রয়ে গেছে কঠোর গোপনীয়তার আড়ালে। রাষ্ট্রীয় প্রচারণা যন্ত্রের ছাঁকনি পেরিয়ে পুতিনের পারিবারিক জীবনের খুব কম তথ্যই জনসমক্ষে আসে। সম্প্রতি পুতিনের একটি প্রাসাদে ইউক্রেনের কথিত ড্রোন হামলার খবরে আবারও আলোচনায় এসেছে তাঁর পারিবারিক জীবনের গোপনীয়তার বিষয়টি।
এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে শুক্রবার (২ জানুয়ারি) যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস জানিয়েছে—রুশ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু তথা প্রেসিডেন্টের দপ্তর ‘ক্রেমলিন’ এখন পুতিনের দ্বিতীয় বাড়ি। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত একটি তথ্যচিত্রে পুতিন দাবি করেন, তিনি এখন বেশির ভাগ সময় ক্রেমলিনেই থাকেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করেন। রাত দেড়টার পর ধারণ করা একটি সাক্ষাৎকারে তিনি ক্রেমলিনের লাল দেয়ালের ভেতরে অবস্থিত তাঁর কথিত অ্যাপার্টমেন্ট টিভি সাংবাদিকদের দেখিয়েছিলেন।
সেই অ্যাপার্টমেন্টের মূল কক্ষটি সোনালি কাঠের কারুকাজে সাজানো। সেখানে একটি সাদা বেবি গ্র্যান্ড পিয়ানো রয়েছে, যা তিনি খুব কমই বাজান বলে জানান। দেয়ালে ঝুলছে জার তৃতীয় আলেক্সান্ডারের প্রতিকৃতি। অ্যাপার্টমেন্টে আরও রয়েছে একটি ব্যক্তিগত জিম এবং সোনালি অলংকরণে সাজানো একটি ছোট চার্চ।
৭৩ বছর বয়সী পুতিন নিজেকে প্রায় মদ্যপানবিমুখ বলে পরিচয় দেন। তথ্যচিত্রে তিনি টিভি টিমকে কেফির, ক্র্যানবেরি ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করেন। টেবিলে রাখা ছিল কলা ও সয়া সসও।
পুতিনের প্রায় পুরো সময় ক্রেমলিনে কাটানোর দাবি কিছুটা অতিরঞ্জিত বলে মনে করে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো। তবে এটাও জানা গেছে, তিনি লেক ভালদাইয়ে অবস্থিত তাঁর বিলাসবহুল ও কড়া নিরাপত্তাবেষ্টিত বাসভবনে খুব কমই যান। সেখানে তিনি তাঁর গোপন প্রেমিকা সাবেক অলিম্পিক জিমন্যাস্ট এলিনা কাবায়েভা ও তাঁদের দুই পুত্র—দশ বছর বয়সী ইভান এবং ছয় বছরের ভ্লাদিমির জুনিয়রের সঙ্গে থাকেন বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।
অনুসন্ধানী ওয়েবসাইট ডসিয়ার সেন্টারের তথ্যমতে, পুতিনের দুই পুত্র বিলাসে বড় হলেও বাইরের দুনিয়া থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পুতিন সাধারণত গভীর রাতে কাজ শেষে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যান।
এদিকে পুতিনের প্রথম স্ত্রী লুদমিলার সঙ্গে তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক দুই কন্যা মারিয়া ভোরোনৎসোভা ও কাতেরিনা তিখোনোভাও থাকেন। তবে পুতিন কখনোই প্রকাশ্যে তাঁদের পরিচয় স্বীকার করেননি। দুই কন্যারই নিজস্ব পরিবার রয়েছে বলে জানা যায়। পুতিন মাঝেমধ্যে নাতি-নাতনিদের কথা স্বীকার করলেও কখনোই তাঁদের নাম বা বয়স প্রকাশ করেননি।
করোনা মহামারির পর থেকে পুতিনের ঘনিষ্ঠ মহল আরও সংকুচিত হয়ে যায়। বর্তমানে তাঁর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে রয়েছেন ব্যাংক ও মিডিয়া ব্যবসায়ী ইউরি কোভালচুক এবং তাঁর ভাই মিখাইল কোভালচুক। এ ছাড়া সাবেক নিরাপত্তা পরিষদপ্রধান নিকোলাই পাত্রুশেভের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।
রুশ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ—নোভগোরোদ অঞ্চলের লেক ভালদাইয়ের কাছে অবস্থিত বাড়িটি লক্ষ্য করেই ড্রোন হামলার চেষ্টা চালানো হয়। এই হামলার জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করেছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেছেন, কথিত ওই হামলায় প্রায় ৯১টি ড্রোন ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে সবগুলোই ধ্বংস করা হয়েছে।
এদিকে এমন হামলার অভিযোগকে অস্বীকার করেছে ইউক্রেন সরকার। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোও দাবি করেছে, এই দাবি অত্যন্ত বিতর্কিত এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাব রয়েছে।
প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে রাশিয়ার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছেন ভ্লাদিমির পুতিন। বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী এই নেতার মুখ ও বক্তব্য অহরহ দেখা গেলেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন আজও রয়ে গেছে কঠোর গোপনীয়তার আড়ালে। রাষ্ট্রীয় প্রচারণা যন্ত্রের ছাঁকনি পেরিয়ে পুতিনের পারিবারিক জীবনের খুব কম তথ্যই জনসমক্ষে আসে। সম্প্রতি পুতিনের একটি প্রাসাদে ইউক্রেনের কথিত ড্রোন হামলার খবরে আবারও আলোচনায় এসেছে তাঁর পারিবারিক জীবনের গোপনীয়তার বিষয়টি।
এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে শুক্রবার (২ জানুয়ারি) যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস জানিয়েছে—রুশ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু তথা প্রেসিডেন্টের দপ্তর ‘ক্রেমলিন’ এখন পুতিনের দ্বিতীয় বাড়ি। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত একটি তথ্যচিত্রে পুতিন দাবি করেন, তিনি এখন বেশির ভাগ সময় ক্রেমলিনেই থাকেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করেন। রাত দেড়টার পর ধারণ করা একটি সাক্ষাৎকারে তিনি ক্রেমলিনের লাল দেয়ালের ভেতরে অবস্থিত তাঁর কথিত অ্যাপার্টমেন্ট টিভি সাংবাদিকদের দেখিয়েছিলেন।
সেই অ্যাপার্টমেন্টের মূল কক্ষটি সোনালি কাঠের কারুকাজে সাজানো। সেখানে একটি সাদা বেবি গ্র্যান্ড পিয়ানো রয়েছে, যা তিনি খুব কমই বাজান বলে জানান। দেয়ালে ঝুলছে জার তৃতীয় আলেক্সান্ডারের প্রতিকৃতি। অ্যাপার্টমেন্টে আরও রয়েছে একটি ব্যক্তিগত জিম এবং সোনালি অলংকরণে সাজানো একটি ছোট চার্চ।
৭৩ বছর বয়সী পুতিন নিজেকে প্রায় মদ্যপানবিমুখ বলে পরিচয় দেন। তথ্যচিত্রে তিনি টিভি টিমকে কেফির, ক্র্যানবেরি ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করেন। টেবিলে রাখা ছিল কলা ও সয়া সসও।
পুতিনের প্রায় পুরো সময় ক্রেমলিনে কাটানোর দাবি কিছুটা অতিরঞ্জিত বলে মনে করে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো। তবে এটাও জানা গেছে, তিনি লেক ভালদাইয়ে অবস্থিত তাঁর বিলাসবহুল ও কড়া নিরাপত্তাবেষ্টিত বাসভবনে খুব কমই যান। সেখানে তিনি তাঁর গোপন প্রেমিকা সাবেক অলিম্পিক জিমন্যাস্ট এলিনা কাবায়েভা ও তাঁদের দুই পুত্র—দশ বছর বয়সী ইভান এবং ছয় বছরের ভ্লাদিমির জুনিয়রের সঙ্গে থাকেন বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।
অনুসন্ধানী ওয়েবসাইট ডসিয়ার সেন্টারের তথ্যমতে, পুতিনের দুই পুত্র বিলাসে বড় হলেও বাইরের দুনিয়া থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পুতিন সাধারণত গভীর রাতে কাজ শেষে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যান।
এদিকে পুতিনের প্রথম স্ত্রী লুদমিলার সঙ্গে তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক দুই কন্যা মারিয়া ভোরোনৎসোভা ও কাতেরিনা তিখোনোভাও থাকেন। তবে পুতিন কখনোই প্রকাশ্যে তাঁদের পরিচয় স্বীকার করেননি। দুই কন্যারই নিজস্ব পরিবার রয়েছে বলে জানা যায়। পুতিন মাঝেমধ্যে নাতি-নাতনিদের কথা স্বীকার করলেও কখনোই তাঁদের নাম বা বয়স প্রকাশ করেননি।
করোনা মহামারির পর থেকে পুতিনের ঘনিষ্ঠ মহল আরও সংকুচিত হয়ে যায়। বর্তমানে তাঁর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে রয়েছেন ব্যাংক ও মিডিয়া ব্যবসায়ী ইউরি কোভালচুক এবং তাঁর ভাই মিখাইল কোভালচুক। এ ছাড়া সাবেক নিরাপত্তা পরিষদপ্রধান নিকোলাই পাত্রুশেভের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।
রুশ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ—নোভগোরোদ অঞ্চলের লেক ভালদাইয়ের কাছে অবস্থিত বাড়িটি লক্ষ্য করেই ড্রোন হামলার চেষ্টা চালানো হয়। এই হামলার জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করেছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেছেন, কথিত ওই হামলায় প্রায় ৯১টি ড্রোন ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে সবগুলোই ধ্বংস করা হয়েছে।
এদিকে এমন হামলার অভিযোগকে অস্বীকার করেছে ইউক্রেন সরকার। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোও দাবি করেছে, এই দাবি অত্যন্ত বিতর্কিত এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাব রয়েছে।
ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে যুক্তরাষ্ট্রকে ‘শয়তান’ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, ইরানি জাতি বরাবরের মতোই শত্রুদের হতাশ করবে।২ ঘণ্টা আগে
ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মেয়র হিসেবে প্রথম দিনেই মামদানি তাঁর আসল চেহারা দেখিয়েছেন। তিনি ইহুদি-বিদ্বেষের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা (আইএইচআরএ) বাতিল করেছেন এবং ইসরায়েল বয়কটের ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছেন। এটি নেতৃত্ব নয়, বরং এটি খোলা আগুনে ইহুদি-বিদ্বেষী ঘি ঢালার সমান।৩ ঘণ্টা আগে
গত মাসে এসটিসি এই অঞ্চলটি দখলের পর সৌদি জোটের পক্ষ থেকে এটিই প্রথম সরাসরি প্রাণঘাতী হামলা। এর আগে সৌদি-সমর্থিত সরকারি বাহিনী হাজরামাউতের সামরিক স্থাপনাগুলো ‘শান্তিপূর্ণভাবে’ নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। কিন্তু ওই ঘোষণা দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমান হামলা শুরু হয়।৪ ঘণ্টা আগে
রাশিয়ার টানা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো বিপর্যস্ত। তবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহে দীর্ঘস্থায়ী সংকটের মধ্যেও জীবন থেমে থাকেনি দেশটির মানুষের। বরং অন্ধকার, শীত আর অনিশ্চয়তার সঙ্গে লড়াই করে তারা নতুন নতুন উপায়ে টিকে থাকার পথ খুঁজে নিচ্ছে।৫ ঘণ্টা আগে