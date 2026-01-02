Ajker Patrika
ইউরোপ

কথিত ড্রোন হামলা পুতিনের কোন বাড়িতে হয়েছে—কে থাকেন সেখানে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ৫৯
২০১৭ সালে অবকাশ যাপনে ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: দ্য টাইমস
২০১৭ সালে অবকাশ যাপনে ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: দ্য টাইমস

প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে রাশিয়ার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছেন ভ্লাদিমির পুতিন। বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী এই নেতার মুখ ও বক্তব্য অহরহ দেখা গেলেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন আজও রয়ে গেছে কঠোর গোপনীয়তার আড়ালে। রাষ্ট্রীয় প্রচারণা যন্ত্রের ছাঁকনি পেরিয়ে পুতিনের পারিবারিক জীবনের খুব কম তথ্যই জনসমক্ষে আসে। সম্প্রতি পুতিনের একটি প্রাসাদে ইউক্রেনের কথিত ড্রোন হামলার খবরে আবারও আলোচনায় এসেছে তাঁর পারিবারিক জীবনের গোপনীয়তার বিষয়টি।

এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে শুক্রবার (২ জানুয়ারি) যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস জানিয়েছে—রুশ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু তথা প্রেসিডেন্টের দপ্তর ‘ক্রেমলিন’ এখন পুতিনের দ্বিতীয় বাড়ি। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত একটি তথ্যচিত্রে পুতিন দাবি করেন, তিনি এখন বেশির ভাগ সময় ক্রেমলিনেই থাকেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করেন। রাত দেড়টার পর ধারণ করা একটি সাক্ষাৎকারে তিনি ক্রেমলিনের লাল দেয়ালের ভেতরে অবস্থিত তাঁর কথিত অ্যাপার্টমেন্ট টিভি সাংবাদিকদের দেখিয়েছিলেন।

সেই অ্যাপার্টমেন্টের মূল কক্ষটি সোনালি কাঠের কারুকাজে সাজানো। সেখানে একটি সাদা বেবি গ্র্যান্ড পিয়ানো রয়েছে, যা তিনি খুব কমই বাজান বলে জানান। দেয়ালে ঝুলছে জার তৃতীয় আলেক্সান্ডারের প্রতিকৃতি। অ্যাপার্টমেন্টে আরও রয়েছে একটি ব্যক্তিগত জিম এবং সোনালি অলংকরণে সাজানো একটি ছোট চার্চ।

৭৩ বছর বয়সী পুতিন নিজেকে প্রায় মদ্যপানবিমুখ বলে পরিচয় দেন। তথ্যচিত্রে তিনি টিভি টিমকে কেফির, ক্র্যানবেরি ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করেন। টেবিলে রাখা ছিল কলা ও সয়া সসও।

পুতিনের প্রায় পুরো সময় ক্রেমলিনে কাটানোর দাবি কিছুটা অতিরঞ্জিত বলে মনে করে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো। তবে এটাও জানা গেছে, তিনি লেক ভালদাইয়ে অবস্থিত তাঁর বিলাসবহুল ও কড়া নিরাপত্তাবেষ্টিত বাসভবনে খুব কমই যান। সেখানে তিনি তাঁর গোপন প্রেমিকা সাবেক অলিম্পিক জিমন্যাস্ট এলিনা কাবায়েভা ও তাঁদের দুই পুত্র—দশ বছর বয়সী ইভান এবং ছয় বছরের ভ্লাদিমির জুনিয়রের সঙ্গে থাকেন বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

অনুসন্ধানী ওয়েবসাইট ডসিয়ার সেন্টারের তথ্যমতে, পুতিনের দুই পুত্র বিলাসে বড় হলেও বাইরের দুনিয়া থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পুতিন সাধারণত গভীর রাতে কাজ শেষে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যান।

পুতিনের কথিত গোপন প্রেমিকা ও সাবেক অলিম্পিক জিমন্যাস্ট এলিনা কাবায়েভা। ছবি: সংগৃহীত
পুতিনের কথিত গোপন প্রেমিকা ও সাবেক অলিম্পিক জিমন্যাস্ট এলিনা কাবায়েভা। ছবি: সংগৃহীত

এদিকে পুতিনের প্রথম স্ত্রী লুদমিলার সঙ্গে তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক দুই কন্যা মারিয়া ভোরোনৎসোভা ও কাতেরিনা তিখোনোভাও থাকেন। তবে পুতিন কখনোই প্রকাশ্যে তাঁদের পরিচয় স্বীকার করেননি। দুই কন্যারই নিজস্ব পরিবার রয়েছে বলে জানা যায়। পুতিন মাঝেমধ্যে নাতি-নাতনিদের কথা স্বীকার করলেও কখনোই তাঁদের নাম বা বয়স প্রকাশ করেননি।

করোনা মহামারির পর থেকে পুতিনের ঘনিষ্ঠ মহল আরও সংকুচিত হয়ে যায়। বর্তমানে তাঁর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে রয়েছেন ব্যাংক ও মিডিয়া ব্যবসায়ী ইউরি কোভালচুক এবং তাঁর ভাই মিখাইল কোভালচুক। এ ছাড়া সাবেক নিরাপত্তা পরিষদপ্রধান নিকোলাই পাত্রুশেভের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।

নোভগোরোদ অঞ্চলের লেক ভালদাইয়ের কাছে অবস্থিত সুরক্ষিত এই বাড়িতেই দুই পুত্র ও প্রেমিকার সঙ্গে পুতিন মাঝেমধ্যে অবস্থান করেন বলে দাবি করা হয়। ছবি: সংগৃহীত
নোভগোরোদ অঞ্চলের লেক ভালদাইয়ের কাছে অবস্থিত সুরক্ষিত এই বাড়িতেই দুই পুত্র ও প্রেমিকার সঙ্গে পুতিন মাঝেমধ্যে অবস্থান করেন বলে দাবি করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

রুশ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ—নোভগোরোদ অঞ্চলের লেক ভালদাইয়ের কাছে অবস্থিত বাড়িটি লক্ষ্য করেই ড্রোন হামলার চেষ্টা চালানো হয়। এই হামলার জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করেছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেছেন, কথিত ওই হামলায় প্রায় ৯১টি ড্রোন ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে সবগুলোই ধ্বংস করা হয়েছে।

এদিকে এমন হামলার অভিযোগকে অস্বীকার করেছে ইউক্রেন সরকার। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলোও দাবি করেছে, এই দাবি অত্যন্ত বিতর্কিত এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাব রয়েছে।

অভিযোগড্রোনরাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনহামলা
