গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

চাকরি ডেস্ক
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১৩-২০ গ্রেডের ১৭ ক্যাটাগরির ১২৬টি শূন্যপদের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ২ জানুয়ারির পরিবর্তে এই পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।
গত ৩০ ডিসেম্বর অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মনীষ চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অধিদপ্তরের ১৩-২০ গ্রেডের ১৭ ক্যাটাগরির ১২৬টি শূন্যপদে নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালিত হয়েছে।
এ ছাড়া বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাতের জন্য ২ জানুয়ারি দেশের সব মসজিদে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হবে মর্মে অন্তর্বর্তী সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। এমন পরিস্থিতে অধিদপ্তরের বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির ষষ্ঠতম সভায় ২ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালনের কর্মসূচির মধ্যে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। ফলে ওই পরীক্ষা আগামী ১০ জানুয়ারি নির্ধারিত সময় ও নির্ধারিত কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির মডার্ন ট্রেড বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।২২ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৯ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৩০ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সচিব রবীন্দ্র চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ‘সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসার-এটিইও’ (১০ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ৭ জানুয়ারি এই লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।১ ঘণ্টা আগে
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাড়িচালক পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১০ জানায়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৩০ ডিসেম্বর অধিদপ্তরের যুগ্ম সচিব পরিচালক (প্রশাসন) ও বিভাগীয় নিয়োগ কমিটির সভাপতি এম এ আখের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে