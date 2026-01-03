Ajker Patrika
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ১৩-২০ গ্রেডের ১৭ ক্যাটাগরির ১২৬টি শূন্যপদের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ২ জানুয়ারির পরিবর্তে এই পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

গত ৩০ ডিসেম্বর অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মনীষ চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অধিদপ্তরের ১৩-২০ গ্রেডের ১৭ ক্যাটাগরির ১২৬টি শূন্যপদে নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালিত হয়েছে।

এ ছাড়া বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাতের জন্য ২ জানুয়ারি দেশের সব মসজিদে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হবে মর্মে অন্তর্বর্তী সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। এমন পরিস্থিতে অধিদপ্তরের বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির ষষ্ঠতম সভায় ২ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালনের কর্মসূচির মধ্যে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। ফলে ওই পরীক্ষা আগামী ১০ জানুয়ারি নির্ধারিত সময় ও নির্ধারিত কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

