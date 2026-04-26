বেসরকারি

মার্কেটিং অফিসার নেবে এসিআই মটরস, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবে

চাকরি ডেস্ক 
এসিআই মটরস লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘সিনিয়র বা মার্কেটিং অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ১৫ মে ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র বা মার্কেটিং অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ বা বিবিএস বা স্নাতক থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

বয়সসীমা: ২৪-৩৬ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

সুযোগ-সুবিধা: মুনাফার অংশ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, উৎসব বোনাস ২টি, প্রতিযোগিতামূলক বেতন, কেপিআইভিত্তিক ইনসেনটিভ এবং কর্মক্ষমতাভিত্তিক কর্মজীবন।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ মে, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত।

সূত্র: বিডি জবস

