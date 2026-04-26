মার্কেটিং অফিসার নেবে এসিআই মটরস, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবে

এসিআই মটরস লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘সিনিয়র বা মার্কেটিং অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ১৫ মে ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র বা মার্কেটিং অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ বা বিবিএস বা স্নাতক থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ২ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
বয়সসীমা: ২৪-৩৬ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
সুযোগ-সুবিধা: মুনাফার অংশ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, উৎসব বোনাস ২টি, প্রতিযোগিতামূলক বেতন, কেপিআইভিত্তিক ইনসেনটিভ এবং কর্মক্ষমতাভিত্তিক কর্মজীবন।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ মে, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত।
সূত্র: বিডি জবস
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। তাদের ‘মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নেবে। ২৫ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ৮ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠানটি তাদের একাধিক বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেবে। আবেদনের শেষ সময় আজ ২৬ এপ্রিল। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৭ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে দ্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড, গাজীপুরে ২৪ ক্যাটাগরির ১২৬ অস্থায়ী পদে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আবেদন শুরু হবে ২৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ, চলবে আগামী ৪ জুন রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে...৭ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর অধীনে তোশাখানা ইউনিট, তোশাখানা জাদুঘরে ১৮ ক্যাটাগরির ৭৫ পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আবেদন শুরু হবে ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ থেকে, চলবে ২৮ মে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৮ ঘণ্টা আগে