Ajker Patrika
সরকারি

রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে নিয়োগ, পদ ৫৭

চাকরি ডেস্ক 
রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে নিয়োগ, পদ ৫৭
প্রতীকী ছবি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৪র্থ থেকে ২০তম গ্রেডের ২৭ ক্যাটাগরির মোট ৫৭ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২৫ জুন থেকে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৫ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচালক ২টি

বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড-৪)।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: যুগ্ম পরিচালক ১টি

বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)।

৩. পদের নাম ও সংখ্যা: উপপরিচালক ১টি

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)।

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক ৫টি

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রোগ্রামার ১টি

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

৬. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার ১টি

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

৭. পদের নাম ও সংখ্যা: মেডিক্যাল অফিসার ১টি

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

৮. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ১টি

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।

৯. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী গ্রন্থাগারিক ১টি

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)।

১০. পদের নাম ও সংখ্যা: ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর ২টি (পুরুষ-১, মহিলা-১)

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)।

১১. পদের নাম ও সংখ্যা: কারিগরি প্রশিক্ষক ৫টি

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)।

১২. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ফার্ম ম্যানেজার ৪টি

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)।

১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: ব্যক্তিগত সহকারী (মহাপরিচালকের জন্য) ১টি

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)।

১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: হোস্টেল সুপার ১টি

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)।

১৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজার ১টি

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)।

১৬. পদের নাম ও সংখ্যা: মূল্যায়ন সহকারী ১টি

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।

১৭. পদের নাম ও সংখ্যা: গবেষণা সহকারী ২টি

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।

১৮. পদের নাম ও সংখ্যা: প্রশিক্ষণ সহকারী ২টি

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।

১৯. পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোরকিপার ১টি

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।

২০. পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাব সহকারী ১টি

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।

২১. পদের নাম ও সংখ্যা: মাঠ সহকারী ২টি

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)।

২২. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী হোস্টেল সুপার ১টি

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

২৩. পদের নাম ও সংখ্যা: রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর ২টি

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

২৪. পদের নাম ও সংখ্যা: সেলসম্যান ১টি

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

২৫. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ৫টি

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

২৬. পদের নাম ও সংখ্যা: অডিও ভিজ্যুয়াল টেকনিশিয়ান ১টি

বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)।

২৭. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক ১০টি

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পদভেদে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিন্নতা রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ দেওয়া রয়েছে।

নির্দেশনা: ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

বয়সসীমা: ১ জুন ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছর হবে। তবে ১ নম্বর পদের ক্ষেত্রে বয়স সর্বোচ্চ ৪৫, ২ নম্বর পদের ক্ষেত্রে বয়স সর্বোচ্চ ৪০ বছর এবং ৩ নম্বর পদের ক্ষেত্রে বয়স সর্বোচ্চ ৩৫ বছর হবে।

আবেদন ফি: ১ থেকে ১১ নম্বর পদের আবেদন ফি ২২৩ টাকা। ১২ থেকে ২৫ নম্বর পদের আবেদন ফি ১১২ টাকা। ২৬ ও ২৭ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫৬ টাকা।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

রংপুর জেলানিয়োগস্থানীয় সরকাররংপুর বিভাগচাকরি
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