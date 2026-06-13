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ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্সে চাকরি, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্সে চাকরি, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুযোগ

দেশের বিমা খাতের অন্যতম শীর্ষ প্রতিষ্ঠান ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘মেডিকেল অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৮ জুন পর্যন্ত।

পদের নাম: মেডিকেল অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি পাস। মেডিসিন/সার্জারি/কার্ডিওলজি/ডায়াবেটিস/আলট্রাসাউন্ড/গাইনি ও অবস বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ৪০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রুপ ও স্বাস্থ্য বিমা, উৎসব ও ইনসেনটিভ বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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