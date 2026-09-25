Ajker Patrika
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নিয়োগ দেবে এনসিসি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ দেবে এনসিসি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসি (এনসিসি ব্যাংক) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং বিভাগে ‘রিলেশনশিপ অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং।

পদের নাম: রিলেশনশিপ অফিসার (এও-অফিসার)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম/স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক।

স্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনেস্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

অভিজ্ঞতা: এক বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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বিষয়:

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