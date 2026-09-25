Ajker Patrika
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বেসরকারি

স্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
স্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় এবং অন্যতম ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানটিতে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ‘অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট।

পদের নাম: অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিগ্রি/স্নাতক।

নিয়োগ দেবে এসিআই, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগনিয়োগ দেবে এসিআই, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

নিয়োগ দেবে এসিআই, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগনিয়োগ দেবে এসিআই, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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