Ajker Patrika
ব্যাংক

গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকায়

চাকরি ডেস্ক 
গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকায়
প্রতীকী ছবি

গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘অ্যাডিশন্যাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর/ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ জুন পর্যন্ত।

পদের নাম: অ্যাডিশন্যাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর/ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ২০ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়সসীমা: সাধারণত ৫৫ বছরের বেশি হওয়া চলবে না (ব্যতিক্রমী যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য)।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, উৎসব ও ইনসেনটিভ বোনাস, গ্রুপ ও স্বাস্থ্যবিমার সুযোগ রয়েছে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ জুন ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

নিয়োগআবেদনচাকরির খবরচাকরিব্যাংকব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত