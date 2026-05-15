ইসলাম

আপনার জিজ্ঞাসা

তালবিয়া কখন কীভাবে পড়তে হয়

মুফতি শাব্বির আহমদ
প্রশ্ন: হজ এবং ওমরাহর সময় তালবিয়া কখন এবং কীভাবে পাঠ করতে হয়? এ বিষয় ইসলামের বিধান কী? জানতে চাই।

তাশরিফ আহমাদ, ঢাকা

উত্তর: হজ ও ওমরাহর পবিত্র সফরে হাজিদের মুখে সবচেয়ে বেশি যে ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়, তা হলো ‘তালবিয়া’। এটি মহান আল্লাহর ডাকে বান্দার সাড়া দেওয়ার এক বিশেষ স্লোগান। ইহরাম বাঁধার পর থেকে হজের বিভিন্ন আমল চলাকালীন তালবিয়ার গুঞ্জরণে মুখরিত থাকে মক্কা ও মিনা প্রান্তর। তবে তালবিয়া পড়ার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম ও সময় রয়েছে।

তালবিয়া কখন পড়তে হয়?

তালবিয়া হলো—‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়াননি’মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাক।’ হজ ও ওমরাহর ক্ষেত্রে তালবিয়া শুরুর সময় একই হলেও শেষ করার সময় ভিন্ন:

১. ওমরাহ পালনকারীর জন্য: ওমরাহর ইহরাম বাঁধার পর থেকে তালবিয়া পাঠ শুরু হবে। এটি চলতে থাকবে পবিত্র কাবার তাওয়াফ শুরু করার আগপর্যন্ত। তাওয়াফ শুরুর প্রাক্কালে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় তালবিয়া বন্ধ করে দিতে হয়।

২. হজ পালনকারীর জন্য: হজের ইহরাম বাঁধার পর থেকে তালবিয়া পাঠ শুরু করতে হয়। ১০ জিলহজ জামারাতুল আকাবায় (বড় শয়তানকে) প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের আগপর্যন্ত বারবার তালবিয়া পাঠ করা সুন্নত। কঙ্কর নিক্ষেপ শুরু করার পর থেকে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে ‘আল্লাহু আকবার’ বলতে হয়।

তালবিয়া কীভাবে পড়তে হয়?

তালবিয়া পাঠের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীদের জন্য শরিয়তে ভিন্ন নিয়ম রয়েছে:

  • পুরুষদের জন্য: পুরুষেরা ইহরাম বাঁধার পর থেকে উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করবেন। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জিবরাইল (আ.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি আমার সাথিদের উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করতে বলি।
  • নারীদের জন্য: নারীরাও ইহরামের পর তালবিয়া পড়বেন, তবে তাঁরা উচ্চ স্বরে পড়বেন না। নারীরা কেবল নিজে শুনতে পারেন—এতটুকু নিচু স্বরে তালবিয়া ও দোয়া পাঠ করবেন। এমনকি বিশেষ অবস্থায়ও (ঋতুস্রাবকালীন) নারীরা তালবিয়া ও ইহরাম গ্রহণ করতে পারেন।

তালবিয়া পাঠের বিশেষ নিয়ম ও বিধান

১. পূর্ণাঙ্গ পাঠ: তালবিয়া পুরোটা পাঠ করা জরুরি। এর কোনো অংশ ছেড়ে দেওয়া মাকরুহ।

২. বিকল্প জিকির: তালবিয়া পাঠ একান্ত অসম্ভব হলে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লেও ইহরাম সম্পন্ন হবে, তবে তালবিয়া না পড়া মাকরুহ।

তালবিয়া পাঠের গুরুত্ব ও ফজিলত

কোনো মুমিন যখন তালবিয়া পাঠ করে, তখন তাঁর ডানে-বামে থাকা পাথর, গাছপালা এবং মাটিও তার সঙ্গে তালবিয়া পাঠ করে। আর যখন কেউ আন্তরিকভাবে তালবিয়া পাঠ করে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়।

উত্তর দিয়েছেন: মুফতি শাব্বির আহমদ, ইসলামবিষয়ক গবেষক

