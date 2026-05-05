তালাক দেওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি ও ইসলামের বিধান

দাম্পত্যজীবনে অনেক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর একত্রে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইসলাম ধর্ম দাম্পত্যসম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিলেও একান্ত নিরুপায় অবস্থায় ‘তালাক’ বা বিচ্ছেদের অনুমতি দিয়েছে। তবে হুট করে তালাক দেওয়া ইসলাম সমর্থন করে না। তালাক দেওয়ার আগে যেমন কিছু সংশোধনমূলক পদক্ষেপ রয়েছে, তেমনি তালাক দেওয়ারও একটি সর্বোত্তম পদ্ধতি রয়েছে।
স্ত্রী যদি অবাধ্য হয় বা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে, তবে সরাসরি তালাক না দিয়ে স্বামী নিচের তিনটি পদক্ষেপ ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করবে:
যদি সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে, তবে ইসলামি শরিয়ত মতে তালাক দেওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো ‘তালাকে আহসান’। এর নিয়মগুলো হলো:
ইসলামে তালাকের মূল অধিকার স্বামীর হাতে থাকলেও নারীদের একদম নিরুপায় করে রাখা হয়নি। নারীরা নিচের উপায়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে:
তালাক আল্লাহর কাছে বৈধ কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত। তাই চরম অনিবার্য পরিস্থিতি ছাড়া এই পথে না যাওয়াই শ্রেয়। আর যদি দিতেই হয়, তবে অবশ্যই সুন্নাহ বা ‘আহসান’ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত, যাতে পরে অনুতপ্ত হলে পুনরায় দাম্পত্যজীবন শুরুর পথ খোলা থাকে।
নামাজের শুরুতে তাকবিরে তাহরিমা বা ‘আল্লাহু আকবার’ বলে হাত বাঁধার পর প্রথম যে দোয়াটি পড়া হয়, তাকে ‘সানা’ বলা হয়। সানা পাঠ করা সুন্নতে মুআক্কাদা। একা নামাজ আদায়কারী, ইমাম ও মুক্তাদি—সবার জন্যই সানা পড়া সুন্নত।৪ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।৯ ঘণ্টা আগে
ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ অন্যতম। শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম এবং আর্থিক সামর্থ্যবান মুসলিমদের ওপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই ঘরের হজ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য।’ (সুরা আলে ইমরান: ৯৭)।১৫ ঘণ্টা আগে
নবজাতক শিশুর জন্মের শুকরিয়াস্বরূপ পশু জবাই করাকে ‘আকিকা’ বলা হয়। আকিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নত আমল। অনেক মা-বাবা চিন্তিত থাকেন যে, আর্থিক সংকটের কারণে আকিকা দিতে না পারলে কোনো গুনাহ হবে কি না। এ বিষয়ে ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।২১ ঘণ্টা আগে