সেহরি ও ইফতারের ফজিলত

রমজান মাস আত্মশুদ্ধি, সংযম ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এক অনন্য সময়। এই ইবাদতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সেহরি ও ইফতার—দিনের শুরু ও সমাপ্তির দুই বরকতময় মুহূর্ত। সেহরি কেবল খাবারের নাম নয়, বরং এটি সুন্নাহর অনুসরণ; আর ইফতার হলো আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের বিশেষ সময়।
হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আদম সন্তানের প্রত্যেকটি নেক আমল ১০ গুণ থেকে ৭০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। তবে সাওম বা রোজা ব্যতীত; কেননা তা কেবলমাত্র আমার জন্য। আমিই তার প্রতিদান দেব।’ (সহিহ্ বুখারি: ১৯০৪)
সেহরি অর্থ রাতের শেষাংশের খাবার। সুবহে সাদিকের আগে রোজা রাখার নিয়তে যা খাওয়া হয়, তাকেই সেহরি বলে।
সারা দিন রোজা রাখার পর সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পানাহারের মাধ্যমে রোজা ভাঙাকে ইফতার বলা হয়। এটি রোজাদারের জন্য চরম আনন্দের মুহূর্ত।
আল্লাহ তাআলা আমাদের সেহরি ও ইফতারের সুন্নতগুলো যথাযথভাবে পালনের তাওফিক দান করুন। এই রমজান হোক আমাদের জীবন পরিবর্তনের মাধ্যম।
লেখক: প্রাবন্ধিক; শিক্ষার্থী, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা
বাংলার সবুজ পল্লি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার ভুবন গ্রাম। ১৮৯৬ সালে এই গ্রামের এক পুণ্যময় দম্পতি মাওলানা আনোয়ার আলী ও জোবায়দা খাতুনের কোল আলো করে জন্ম নেন এক ফুটফুটে শিশু। পিতা পরম আহ্লাদে নাম রাখলেন তাজুল ইসলাম, যার অর্থ ইসলামের মুকুট। কে জানত, এই শিশুই একদিন বিশ্বজুড়ে বাংলার গৌরব বয়ে আনবেন!২ ঘণ্টা আগে
সাহাবিরা যুদ্ধক্ষেত্রে শহিদদের মাঝে জুলাইবিবকে খুঁজতে গেলেন। একসময় তাঁরা দেখতে পেলেন, সাতজন শত্রুর লাশের পাশে পড়ে আছে জুলাইবিবের নিথর দেহ। নবীজি (সা.) সেখানে এলেন। তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, ‘সে সাতজনকে হত্যা করেছে, তারপর শত্রুরা তাকে শহীদ করেছে। সে আমার, আর আমি তাঁর। সে আমার, আর আমি তাঁর।’৩ ঘণ্টা আগে
রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা একটি অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। নারীরা ঘরে নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ করতে পারেন। তবে নারীদের ইতিকাফের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব বা পিরিয়ড-সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা রয়েছে, যা প্রতিটি নারীর জেনে রাখা জরুরি।৪ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।৮ ঘণ্টা আগে