ইসলাম

সেহরি ও ইফতারের ফজিলত

জাকারিয়া জুবায়ের
ইফতার আয়োজন। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি।

রমজান মাস আত্মশুদ্ধি, সংযম ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এক অনন্য সময়। এই ইবাদতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সেহরি ও ইফতার—দিনের শুরু ও সমাপ্তির দুই বরকতময় মুহূর্ত। সেহরি কেবল খাবারের নাম নয়, বরং এটি সুন্নাহর অনুসরণ; আর ইফতার হলো আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের বিশেষ সময়।

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আদম সন্তানের প্রত্যেকটি নেক আমল ১০ গুণ থেকে ৭০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। তবে সাওম বা রোজা ব্যতীত; কেননা তা কেবলমাত্র আমার জন্য। আমিই তার প্রতিদান দেব।’ (সহিহ্ বুখারি: ১৯০৪)

সেহরি: বরকতময় ভোজ

সেহরি অর্থ রাতের শেষাংশের খাবার। সুবহে সাদিকের আগে রোজা রাখার নিয়তে যা খাওয়া হয়, তাকেই সেহরি বলে।

  • সেহরির ফজিলত: নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা সেহরি খাও; কারণ সেহরিতে বরকত রয়েছে।’ (সহিহ্ বুখারি: ১৯২৩)
  • পার্থক্য: মুসলিম ও আহলে কিতাবদের রোজার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো সেহরি খাওয়া।
  • সেরা খাবার: খেজুর দিয়ে সেহরি খাওয়াকে নবীজি (সা.) ‘উত্তম সেহরি’ বলেছেন। (সুনানে আবু দাউদ: ২৩৪৫)
  • বিশেষ মাসআলা: শরীর নাপাক থাকলে অর্থাৎ গোসল ফরজ থাকলেও সেহরি খাওয়া যায়। প্রয়োজনে অজু করে সেহরি খেয়ে নিতে হবে এবং পরে গোসল করতে হবে।

ইফতার: দোয়া কবুলের শ্রেষ্ঠ সময়

সারা দিন রোজা রাখার পর সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পানাহারের মাধ্যমে রোজা ভাঙাকে ইফতার বলা হয়। এটি রোজাদারের জন্য চরম আনন্দের মুহূর্ত।

  • দ্রুত ইফতার: সূর্য ডোবার পর বিলম্ব না করে দ্রুত ইফতার করা সুন্নত। নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘লোকেরা যত দিন যথাসময়ে ইফতার করবে, তত দিন তারা কল্যাণের ওপর থাকবে।’ (সহিহ্ বুখারি: ১৯৫৭)
  • কী দিয়ে ইফতার করবেন: খেজুর দিয়ে ইফতার করা উত্তম। খেজুর না থাকলে অন্য কিছু দিয়ে এমনকি সামান্য পানি দিয়ে ইফতার শুরু করা যায়। (মিশকাতুল মাসাবিহ: ১৮৯৩)
  • ইফতার করানোর সওয়াব: কোনো রোজাদারকে ইফতার করালে ওই রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়, এতে রোজাদারের সওয়াব একটুও কমে না। (জামে তিরমিজি: ৮০৭)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সেহরি ও ইফতারের সুন্নতগুলো যথাযথভাবে পালনের তাওফিক দান করুন। এই রমজান হোক আমাদের জীবন পরিবর্তনের মাধ্যম।

লেখক: প্রাবন্ধিক; শিক্ষার্থী, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা

