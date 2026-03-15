জুলাইবিব (রা.)-এর প্রতি নবীজির গভীর ভালোবাসা

যুদ্ধ শেষ। আল্লাহর রহমতে বিজয়ের মালা মুসলমানদের গলায়। সবার মনে তখন স্বস্তি। নবীজি (সা.) তাঁর সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ?’
সাহাবিরা একে একে বললেন, ‘হ্যাঁ, অমুক, অমুক শহীদ হয়েছেন।’
নবীজি (সা.) আবারও জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা কি আর কাউকে হারিয়েছ?’
সাহাবিরা নিশ্চিত হয়ে বললেন, ‘না, ইয়া রাসুলাল্লাহ।’
কিন্তু নবীজি (সা.)-এর পবিত্র হৃদয়ে এক শূন্যতা অনুভব করলেন। তিনি বললেন, ‘আমি তো জুলাইবিবকে হারিয়েছি। তোমরা তাকে খুঁজে বের করো।’
সাহাবিরা অবাক হয়ে গেলেন। জুলাইবিব ছিলেন একজন সাধারণ সাহাবি, যিনি দেখতে তেমন সুন্দর ছিলেন না এবং সমাজে তাঁর তেমন কোনো পরিচিতিও ছিল না। কিন্তু নবীজি (সা.) তাঁকে খুঁজছেন!
সাহাবিরা যুদ্ধক্ষেত্রে শহিদদের মাঝে জুলাইবিবকে খুঁজতে গেলেন। একসময় তাঁরা দেখতে পেলেন, সাতজন শত্রুর লাশের পাশে পড়ে আছে জুলাইবিবের নিথর দেহ। নবীজি (সা.) সেখানে এলেন। তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, ‘সে সাতজনকে হত্যা করেছে, তারপর শত্রুরা তাকে শহীদ করেছে। সে আমার, আর আমি তাঁর। সে আমার, আর আমি তাঁর।’
এরপর নবীজি (সা.) নিজের দুই হাতে জুলাইবিবের দেহ তুলে নিলেন। নবীজি (সা.) ছাড়া আর কেউ তাঁকে বহন করেনি। যখন তাঁর জন্য কবর খোঁড়া হলো, নবীজি (সা.) নিজ হাতে তাঁকে কবরে রাখলেন। সাহাবিরা বুঝতে পারলেন, আল্লাহর কাছে মর্যাদা কোনো বাহ্যিক সৌন্দর্য বা সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না, বরং তা নির্ভর করে অন্তরের ইমান আর ভালোবাসার ওপর।
তথ্যসূত্র: সহিহ্ মুসলিম: ৬১৩৪
রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা একটি অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। নারীরা ঘরে নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ করতে পারেন। তবে নারীদের ইতিকাফের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব বা পিরিয়ড-সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা রয়েছে, যা প্রতিটি নারীর জেনে রাখা জরুরি।২ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।৬ ঘণ্টা আগে
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘হে ইমানদাররা, তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের লোকদের প্রতি ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো।’ (সুরা বাকারা: ১৮৩)। মুত্তাকি হওয়ার এই মহৎ যাত্রায় সিয়াম ও কিয়ামের পাশাপাশি মানবসেবা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।১ দিন আগে
ইসলামি জ্ঞানের মহাসমুদ্রে যারা চিরভাস্বর নক্ষত্রের মতো দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটে নিমজ্জিত, তখন তিনি জ্ঞানের আলো নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বিশ্ববিখ্যাত তাফসির...১ দিন আগে