ঘুম থেকে ওঠার দোয়া ও ৫ সুন্নত আমল

ইসলাম ডেস্ক 
ঘুম থেকে ওঠার দোয়া ও ৫ সুন্নত আমল
ঘুম থেকে ওঠার দোয়া।

ঘুম মহান আল্লাহর এক অনন্য নেয়ামত, যা মানুষের শরীরের ক্লান্তি দূর করে এবং নতুন উদ্যমে কাজ করার শক্তি জোগায়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমাদের জন্য ঘুমকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী। আর রাতকে করেছি আবরণ।’ (সুরা নাবা: ৯-১০)

মুমিনের প্রতিটি কাজ যদি সুন্নত মোতাবেক হয়, তবে সাধারণ কাজগুলোও ইবাদতে পরিণত হয়। ঘুম থেকে ওঠার পর নবীজি (সা.) যে দোয়াগুলো পড়তেন এবং যে আমলগুলো করতেন, তা নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. ঘুম থেকে উঠে যে দোয়া পড়বেন

হাদিসে বর্ণিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দোয়াটি হলো—

আরবি:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

বাংলা উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আহ্ইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যুর (ঘুমের) পর পুনরায় জীবিত করেছেন। আর তাঁর দিকেই সবার পুনরুত্থান। (সহিহ্ বুখারি: ৬৩২৪)

২. ভোরে উঠে পড়ার বিশেষ দোয়া

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) ভোরে উপনীত হয়ে এই দোয়াটি পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন—

আরবি:

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্ইয়া ওয়া বিকা নামুতু।

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার আদেশেই আমরা প্রভাতে উপনীত হই এবং তোমার আদেশেই আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই; তোমার আদেশেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তোমার আদেশেই আমরা মৃত্যুবরণ করি। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৬৮)

৩. রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙলে দোয়া কবুলের মোক্ষম সময়

হজরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেছেন, রাতে ঘুম থেকে জেগে যদি কেউ নিচের জিকিরটি পাঠ করে দোয়া করে, তবে তা কবুল হয় এবং অজু করে নামাজ পড়লে সেই নামাজও কবুল হয়।

জিকির:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

বাংলা উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এরপর সে বলবে—‘আল্লাহুম্মাগফিরলি’ (হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন)।

ঘুম থেকে উঠে মুমিনের ৫টি বিশেষ সুন্নত আমল

ঘুম থেকে ওঠার পর নিচের আমলগুলো করা উত্তম:

  • ১. চেহারা মোছা: ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম দুই হাত দিয়ে মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের প্রভাব মুছে ফেলা। (সহিহ্ বুখারি: ১৮৩)
  • ২. মিসওয়াক করা: ঘুম থেকে ওঠার পর মুখ পরিষ্কার করার জন্য মিসওয়াক করা সুন্নত। মিসওয়াক না থাকলে অন্য কোনো উপায়ে মুখ পরিষ্কার করে নেওয়া। (সহিহ্ বুখারি: ২৪৫)
  • ৩. আকাশের দিকে তাকানো: সম্ভব হলে আকাশের দিকে তাকিয়ে সুরা আলে ইমরানের শেষ ১০ আয়াত (১৯০-২০০ নম্বর আয়াত) পাঠ করা। (সহিহ্ মুসলিম: ৬৭৩)
  • ৪. অজু ও ইবাদত: সম্ভব হলে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা। এতে মনের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়।
  • ৫. জামাতের সঙ্গে ফজর: ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা। হাদিস অনুযায়ী, যে এশা ও ফজর জামাতে পড়ল, সে যেন সারা রাত ইবাদত করল। (সহিহ্ মুসলিম: ৬৫৬)

ঘুম থেকে ওঠার পর এই দোয়া ও আমলগুলো পালনের মাধ্যমে একজন মুমিন তাঁর দিনটি আল্লাহর স্মরণ দিয়ে শুরু করতে পারেন।

