ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাগচি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ মার্চ ২০২৬, ২১: ৫৪
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। ছবি: এপির সৌজন্যে

ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলো এখন কেবলই ধ্বংসস্তূপ এবং এই মুহূর্তে সেগুলো পুনরুদ্ধারের কোনো পরিকল্পনা তেহরানের নেই বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। আজ সকালে (স্থানীয় সময়) মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই মন্তব্য করেন। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালিতে নিরাপদ নৌ চলাচলের বিষয়ে আগ্রহী দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা করতে ইরান প্রস্তুত।

হরমুজ প্রণালিতে ইরানি হামলার মুখে জাহাজ চলাচল স্থবির হয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে আরাগচি বলেন, ‘যারা এই নৌপথ দিয়ে নিরাপদ যাতায়াতের বিষয়ে কথা বলতে চায়, তাদের জন্য ইরানের দরজা খোলা।’

তবে তিনি কোনো সুনির্দিষ্ট দেশের নাম উল্লেখ না করে জানান, ইতিমধ্যে বেশ কিছু দেশ নিরাপদ যাতায়াতের বিষয়ে আলোচনার জন্য ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ইরানের পরমাণু অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতির কথা স্বীকার করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের পরমাণু স্থাপনাগুলো এখন ধ্বংসস্তূপের নিচে। আপাতত এগুলো মেরামত বা পুনরুদ্ধারের কোনো কর্মসূচি বা পরিকল্পনা আমাদের নেই।’

আরাগচি স্মরণ করিয়ে দেন, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছিল, তখন ইরান একটি ‘বড় ছাড়’ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের ঘনত্ব কমিয়ে সাধারণ মাত্রায় নিয়ে আসার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সেটি ছিল একটি বিশাল ছাড়। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি সবকিছু বদলে দিয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘এখন এই পরিস্থিতে আলোচনার টেবিলে বসার মতো কিছুই অবশিষ্ট নেই। সবকিছুই এখন ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করছে।’

দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল অভিযোগ করে আসছে, ইরান গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে। যদিও ইরান বরাবরই দাবি করে আসছে, তাদের এই কর্মসূচি কেবল শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে। তবে বিবিসির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ইরানই বর্তমানে একমাত্র দেশ যারা প্রায় অস্ত্র তৈরির উপযোগী পর্যায়ে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করেছে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যঅস্ত্রযুক্তরাষ্ট্রহামলাপররাষ্ট্রমন্ত্রীইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
হাদি হত্যা: ফয়সালদের সীমান্ত পার করা ফিলিপ সাংমার স্বীকারোক্তিতে নতুন তথ্য

সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন: সময় শেষ, এখন কী হবে

প্রাকৃতিক দুর্গ ইরান কেন দুর্জেয়, স্থল অভিযানে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে যুক্তরাষ্ট্র

৪২ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ

আজকের রাশিফল: অন্যের ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি মারা বন্ধ করুন, মোবাইল পাসওয়ার্ড বদলান

উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানের দায়িত্ব বাড়ল

সংবিধান সংস্কার পরিষদ নিয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার বিতর্ক

ইরান যুদ্ধের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন ট্রাম্প: মার্কিন সিনেটর

ছারপোকা নির্মূলের সহজ সমাধান আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা

জন্মদিনে আমিরের সঙ্গে বান্ধবী, হাজির সাবেক দুই স্ত্রী

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

কিশোরী মডেলকে আল ফায়েদের ইয়টে পাঠিয়েছিলেন এপস্টেইন

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইরান যুদ্ধ শেষ হতে পারে: মার্কিন জ্বালানিমন্ত্রী

