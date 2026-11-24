জিন, জাদু ও বদনজর থেকে সুরক্ষার জন্য ৩৩ আয়াত
জীবনে নানা সময় মানুষ অসুস্থতা, মানসিক অস্থিরতা, ভয়, দুশ্চিন্তা ও অজানা বিপদের মুখোমুখি হয়। কখনো এসব সমস্যার কারণ জানা যায়, আবার কখনো কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় অনেকেই জিনের অনিষ্ট, জাদু, বদনজর কিংবা শয়তানের কুমন্ত্রণা নিয়ে উদ্বিগ্ন হন। একজন মুমিনের প্রকৃত আশ্রয় ও ভরসা অবশ্যই মহান আল্লাহ। তাঁর কাছেই বিপদ থেকে মুক্তি, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি চাইতে হয়।
পবিত্র কোরআন মানুষের জন্য হিদায়াত, রহমত ও শিফা। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহর ক্ষমতা, মহিমা, সৃষ্টিজগতের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব এবং তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা রয়েছে। এসব আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে একজন মুমিন আল্লাহর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক দৃঢ় করেন, তাঁর ওপর ভরসা বাড়ান এবং অন্তরে প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করেন।
কোরআনের বিভিন্ন সুরা থেকে সংকলিত ৩৩টি আয়াতকে অনেক আলেম ও আমলকারীর কাছে ‘৩৩ আয়াত’ বা আয়াতুল হিরজ (সুরক্ষার আয়াত) নামে পরিচিত একটি আমল হিসেবে পড়া হয়। জিন, জাদু, বদনজর, শয়তানের অনিষ্ট ও বিভিন্ন বিপদ থেকে আল্লাহর কাছে সুরক্ষা চাওয়ার উদ্দেশ্যে অনেকে নিয়মিত এসব আয়াত তিলাওয়াত করেন। তবে এসব আয়াতের বিশেষ ফজিলত সম্পর্কে বর্ণিত সব হাদিস সমানভাবে সহিহ নয়। তাই আমলের পাশাপাশি বর্ণনাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কেও সচেতন থাকা জরুরি।
৩৩ আয়াত কী এবং কেন পড়বেন?
৩৩ আয়াত বলতে কোরআনের বিভিন্ন সুরা থেকে নির্দিষ্ট কিছু আয়াত একত্র করে তৈরি একটি আমলকে বোঝানো হয়। বিভিন্ন সংকলনে আয়াতের বিন্যাস ও অন্তর্ভুক্তিতে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণত এতে সুরা ফাতিহা, সুরা বাকারার প্রথম কয়েকটি আয়াত, আয়াতুল কুরসি, সুরা বাকারার শেষ আয়াতগুলোসহ আরও কয়েকটি সুরার নির্বাচিত আয়াত থাকে। কোনো কোনো সংকলনে চার কুল ও অন্যান্য আয়াতও যুক্ত করা হয়।
এসব আয়াত তিলাওয়াত করা হয় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্য, তাঁর কালামের বরকত লাভের জন্য এবং নিজের ইমান ও মনোবল দৃঢ় করার জন্য। জিন, জাদু, বদনজর কিংবা অন্য কোনো অনিষ্ট থেকে রক্ষার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। কোরআন তিলাওয়াত ও দোয়া সেই মহান রবের কাছে আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যম।
৩৩ আয়াত পাঠের নিয়ম
৩৩ আয়াতের আমল শুরুতে বিসমিল্লাহ ও সুরা ফাতিহা পড়ে এরপর নির্ধারিত আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াত করা হয়। অনেকে সকাল-সন্ধ্যায় বা রাতে ঘুমানোর আগে এ আমল করেন। কেউ কেউ শুরু ও শেষে দরুদ শরিফ পাঠ করেন এবং তিলাওয়াত শেষে দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে শরীরে মুছে নেন।
তবে এ পদ্ধতির প্রতিটি ধাপ ও নির্দিষ্ট সময়কে সহিহ হাদিসে প্রমাণিত সুন্নাহ হিসেবে দাবি করা যাবে না। বরং কোরআন তিলাওয়াত, দোয়া এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাওয়ার সাধারণ আমল হিসেবে তা করা যেতে পারে।
৩৩ আয়াতের তালিকা
প্রচলিত সংকলন অনুযায়ী ৩৩ আয়াতের আমলে যেসব সুরা ও আয়াত অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেগুলো হলো:
- সুরা ফাতিহা: ১-৭
- সুরা বাকারা: ১-৫
- সুরা বাকারা: ২৫৫-২৫৭ (আয়াতুল কুরসি ও পরবর্তী আয়াত)
- সুরা বাকারা: ২৮৪-২৮৬
- সুরা আলে ইমরান: ১৮,২৬-২৭
- সুরা আরাফ: ৫৪-৫৬
- সুরা বনি ইসরাইল: ১১০-১১১
- সুরা মুমিনুন: ১১৫-১১৮
- সুরা নামল: ৩০
- সুরা সাফফাত: ১-১১
- সুরা রহমান: ৩৩-৩৫
- সুরা হাশর: ২১-২৪
- সুরা জিন: ১-৪
- সুরা কাফিরুন
- সুরা ইখলাস
- সুরা ফালাক
- সুরা নাস
ওপরে ৭৪টি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতগুলো থেকেই বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্নভাবে ৩৩ আয়াত নির্বাচন করা হয়। তাই বিভিন্ন বইয়ে আয়াতের সংখ্যা ও বিন্যাসে পার্থক্য থাকতে পারে। যে সংকলন থেকে আমল করবেন, সেটির আয়াতের তালিকা ও আরবি পাঠ নির্ভরযোগ্য কোরআনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া উচিত।
জিন, জাদু ও বদনজর থেকে সুরক্ষায় সহিহ আমল
৩৩ আয়াতের প্রচলিত আমলের পাশাপাশি কোরআন ও সহিহ হাদিসে বর্ণিত কিছু আমল নিয়মিত করা যেতে পারে। এগুলো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।
১. আয়াতুল কুরসি পাঠ করা
আয়াতুল কুরসি কোরআনের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আয়াত। রাতে ঘুমানোর আগে এটি পাঠ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভের কথা সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে, আয়াতুল কুরসি পাঠ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকেন এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান কাছে আসতে পারে না।
২. সুরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করা
সকাল ও সন্ধ্যায় সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস তিনবার করে পাঠ করা সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ আমল। হাদিসে এসেছে, এসব সুরা সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করলে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট হয়।
৩. সকাল-সন্ধ্যার সুরক্ষার দোয়া পড়া
রাসুলুল্লাহ (সা.) সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর কাছে সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়ার বিভিন্ন দোয়া শিখিয়েছেন। নিয়মিত এসব দোয়া পড়া, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা এবং তাঁর স্মরণে থাকা একজন মুমিনের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
জিন, জাদু, বদনজর কিংবা অজানা বিপদ নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে একজন মুমিনের উচিত আল্লাহর ওপর দৃঢ় আস্থা রাখা। পবিত্র কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত, নিয়মিত জিকির, দোয়া, নামাজ ও সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন আমলের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও প্রশান্তি চাওয়া।
৩৩ আয়াতের প্রচলিত আমল কোরআনের বিভিন্ন আয়াত একত্রে পাঠের একটি পদ্ধতি। এসব আয়াতের অর্থ বোঝার চেষ্টা করে আন্তরিকতার সঙ্গে তিলাওয়াত করা যেতে পারে। তবে নির্দিষ্ট ফজিলত বা বিশেষ ফলাফলের দাবি করার আগে তার দলিল যাচাই করা জরুরি।
মনে রাখতে হবে, বিপদ থেকে রক্ষা করার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তাই সব পরিস্থিতিতে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাইতে হবে, তাঁর ওপর ভরসা রাখতে হবে এবং কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে।