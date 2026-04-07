রাশিয়া ও চীনের আপত্তির পর হরমুজ প্রণালি নিয়ে জাতিসংঘের প্রস্তাব সংশোধন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে হরমুজ প্রণালি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে আজ ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। আল-জাজিরার প্রতিবেদক গ্যাব্রিয়েল অ্যালিজোন্ডো জানিয়েছেন, প্রস্তাবটি গত দুই সপ্তাহে ছয়বার সংশোধন করা হয়েছে।

তিনি জানান, প্রস্তাবের বিভিন্ন অংশ নিয়ে রাশিয়া, চীন এবং ফ্রান্স আপত্তি তুলেছিল এবং প্রয়োজনে ভেটো দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিল। এসব আপত্তি বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবটির ভাষা ও কাঠামো পরিবর্তন করে তা নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সংশোধিত খসড়ায় বলা হয়েছে—হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক নৌপথ ব্যবহারকারী দেশগুলোকে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরক্ষামূলক সহযোগিতা জোরদার করতে ‘জোরালোভাবে উৎসাহিত’ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যৌথভাবে কাজ করা এবং প্রয়োজনে জাহাজে এসকর্ট (নিরাপত্তা সহায়তা) প্রদান করা।

প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে আন্তর্জাতিক নৌ চলাচল বন্ধ, বাধাগ্রস্ত বা বিঘ্নিত করার যে কোনো প্রচেষ্টা প্রতিরোধে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক উদ্বেগ রয়েছে। ফলে এই প্রস্তাবটি বৈশ্বিক বাণিজ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ভোটের ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য শিগগিরই জানা যাবে।

