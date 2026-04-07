বাহরাইনে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের ‘ঘরে থাকার’ পরামর্শ

বাহরাইনে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের নিরাপদে থাকার জন্য ঘরের ভেতরে অবস্থান করতে বলা হয়েছে। বাহরাইনের রাজধানী মানামায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস এই সতর্কতা জারি করেছে। দূতাবাসের ঘোষণায় উপসাগরীয় এই দেশটিতে কর্মরত সব মার্কিন সরকারি কর্মকর্তাকে ঘরের ভেতরেই থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য মার্কিন নাগরিককেও একইভাবে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া ওই ঘোষণায় বলা হয়েছে, ‘যতটা সম্ভব নিরাপদ কোনো স্থাপনার ভেতরে থাকুন এবং জানালার কাছ থেকে দূরে থাকুন।’ পাশাপাশি খাদ্য, পানি, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।
দপ্তরটি আরও জানায়, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে দূতাবাসে সব ধরনের নিয়মিত কনস্যুলার সেবা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।
বাহরাইন সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চলমান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে একাধিকবার হামলার শিকার হয়েছে। পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ছোট এই দ্বীপরাষ্ট্রটি একটি সামুদ্রিক পথের মাধ্যমে সৌদি আরবের সঙ্গে যুক্ত।
উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি রয়েছে বাহরাইনে। এই ঘাঁটি ওই অঞ্চলে নিরাপত্তা ও সামরিক তৎপরতার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত।
ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের এক চূড়ান্ত এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল মুহূর্তে ওয়াশিংটনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের গুঞ্জন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে হোয়াইট হাউস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া আজ মঙ্গলবার রাত ৮টার (মার্কিন সময়) ডেডলাইন শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে...১০ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির প্রেক্ষাপটে ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর আহভাজে বিক্ষোভ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা তাসনিম নিউজ এজেন্সি প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা গেছে, আহভাজ শহরের একটি সেতুর ওপর কয়েক ডজন মানুষ জড়ো হয়ে ইরানের জাতীয় পতাকা নেড়ে...১০ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে হরমুজ প্রণালি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে আজ ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। আল-জাজিরার প্রতিবেদক গ্যাব্রিয়েল অ্যালিজোন্ডো জানিয়েছেন, প্রস্তাবটি গত দুই সপ্তাহে ছয়বার সংশোধন করা হয়েছে।৩০ মিনিট আগে
সৌদি আরবের একটি পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনায় হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরান। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।২ ঘণ্টা আগে