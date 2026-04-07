সেতু উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ট্রাম্পের, সেতুতে পতাকা উড়িয়ে প্রতিবাদ ইরানিদের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির প্রেক্ষাপটে ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর আহভাজে বিক্ষোভ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা তাসনিম নিউজ এজেন্সি প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা গেছে, আহভাজ শহরের একটি সেতুর ওপর কয়েক ডজন মানুষ জড়ো হয়ে ইরানের জাতীয় পতাকা নেড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।
সংস্থাটি জানিয়েছে, এই সমাবেশটি শহরের বিখ্যাত ‘পোল সেফিদ’ বা ‘সাদা সেতু’-তে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা জাতীয় পতাকা প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশটির সার্বভৌমত্বের প্রতি সমর্থন জানান এবং বিদেশি চাপের বিরুদ্ধে অবস্থান তুলে ধরেন।
এদিকে চলমান উত্তেজনার মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, তেহরান যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হরমুজ প্রণালি সম্পূর্ণভাবে খুলে না দেয়, তাহলে তিনি ইরানের সব সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংস করার নির্দেশ দেবেন।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই ধরনের বক্তব্য অঞ্চলটিতে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।
ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের এক চূড়ান্ত এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল মুহূর্তে ওয়াশিংটনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের গুঞ্জন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে হোয়াইট হাউস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া আজ মঙ্গলবার রাত ৮টার (মার্কিন সময়) ডেডলাইন শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে...১০ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে হরমুজ প্রণালি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে আজ ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। আল-জাজিরার প্রতিবেদক গ্যাব্রিয়েল অ্যালিজোন্ডো জানিয়েছেন, প্রস্তাবটি গত দুই সপ্তাহে ছয়বার সংশোধন করা হয়েছে।৩০ মিনিট আগে
বাহরাইনে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের নিরাপদে থাকার জন্য ঘরের ভেতরে অবস্থান করতে বলা হয়েছে। বাহরাইনের রাজধানী মানামায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস এই সতর্কতা জারি করেছে। দূতাবাসের ঘোষণায় উপসাগরীয় এই দেশটিতে কর্মরত সব মার্কিন সরকারি কর্মকর্তাকে ঘরের ভেতরেই থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য মার্কিন নাগ১ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের একটি পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনায় হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরান। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।২ ঘণ্টা আগে