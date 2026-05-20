ইরান যুদ্ধে ৪২টি যুদ্ধবিমান ও ড্রোন হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র: মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিবেদন

চলমান ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ৪২টি অত্যাধুনিক সামরিক বিমান ও ড্রোন সম্পূর্ণ ধ্বংস অথবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসের স্বাধীন গবেষণা সংস্থা কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিসের (সিআরএস) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে এ তথ্য সামনে এসেছে। চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি ও গোপনীয়তার কারণে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
এর আগে মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগন জানায়, ইরানে তাদের অপারেশন এপিক ফিউরিতে প্রায় ২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩ লাখ ৪৮ হাজার কোটি টাকা) ব্যয় হয়েছে। গত ১২ মে মার্কিন কংগ্রেসের এক শুনানিতে পেন্টাগনের অর্থপ্রধান জুলস হার্স্ট বলেছিলেন, ‘যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত সামরিক সরঞ্জাম মেরামত এবং ধ্বংস হওয়া যুদ্ধবিমানের পরিবর্তে নতুন বিমান প্রতিস্থাপন করতেই সামরিক ব্যয় এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে।’
কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিসের (সিআরএস) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরান যুদ্ধে আমেরিকার যে ৪২টি বিমান ও ড্রোন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে, তার তালিকা নিচে দেওয়া হলো—
২৪টি এমকিউ-৯ রিপার মাঝারি উচ্চতার দূরপাল্লার ড্রোন, ৪টি এফ-১৫ই স্ট্রাইক ইগল ফাইটার জেট, ১টি এফ-৩৫এ লাইটনিং-২ স্টিলথ ফাইটার জেট, ১টি এ-১০ থান্ডারবোল্ট-২ গ্রাউন্ড-অ্যাটাক বিমান, ৭টি কেসি-১৩৫ স্ট্রাটোট্যাঙ্কার বা আকাশে জ্বালানি রিফুয়েলিং করার বিমান, ১টি ই-৩ সেন্ট্রি যুদ্ধকালীন আগাম সতর্কবার্তা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিশেষ বিমান, ২টি এমসি-১৩০জে কমান্ডো-২ বিশেষ অভিযানের বিমান, ১টি এইচএইচ-৬০ডব্লিউ জলি গ্রিন-২ যুদ্ধকালীন অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার ও ১টি এমকিউ-৪সি ট্রাইটন উচ্চ উচ্চতার দূরপাল্লার নজরদারি ড্রোন।
তবে পেন্টাগন বা মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে এই যুদ্ধের মোট ক্ষয়ক্ষতির কোনো সামগ্রিক তালিকা প্রকাশ করেনি। সিআরএস মূলত মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর ও সেন্ট্রাল কমান্ডের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড বিবৃতি এবং গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে এই তালিকাটি তৈরি করেছে।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানের ওপর সমন্বিত বিমান হামলা চালালে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। ওই হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলী খামেনিসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব নিহত হন। পরবর্তীতে গত ৮ এপ্রিল দুই পক্ষের মধ্যে একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হয়।
এদিকে মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শেয়ার করে ওয়াশিংটনকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি। তিনি দাবি করেছেন, এপ্রিলের যুদ্ধবিরতির আগে দুই মাসের সরাসরি যুদ্ধ থেকে ইরান মার্কিন সামরিক বাহিনীর শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি পুনরায় ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ শুরু করেন, তবে মার্কিন বাহিনী আরও বড় ‘সারপ্রাইজ’ বা বিস্ময়ের মুখোমুখি হবে।
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর এক্স পোস্টে লিখেছেন, ‘ইরানের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার কয়েক মাস পর মার্কিন কংগ্রেস অবশেষে স্বীকার করল যে তারা শত কোটি ডলার মূল্যের ডজন ডজন যুদ্ধবিমান হারিয়েছে। আমাদের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী বিশ্বের প্রথম সামরিক বাহিনী হিসেবে আমেরিকার অহংকার এফ-৩৫ স্টিলথ ফাইটার জেটকে আকাশ থেকে গুলি করে নামানোর গৌরব অর্জন করেছে। গত দুই মাসের যুদ্ধ থেকে আমরা যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করেছি, মার্কিন প্রশাসন যদি আবার যুদ্ধ শুরু করে, তবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তাদের জন্য এর চেয়েও বড় অনেক সারপ্রাইজ প্রস্তুত রেখেছে।’
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি
মেটা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত হেলে লিংয়ের আইডি দুটি বন্ধ করার সুনির্দিষ্ট কোনো অফিসিয়াল কারণ জানানো হয়নি। তবে অন্য এক পোস্টে লিং সন্দেহ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘আমার ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম আইডি কীভাবে সাসপেন্ড হলো, কেউ কি আমাকে বুঝিয়ে বলবেন?২৭ মিনিট আগে
সিন্ধু পানি চুক্তি ইস্যুতে আন্তর্জাতিক আদালত পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়েছে। পাকিস্তানের করা আবেদনের পক্ষে রায় দিয়ে ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর অঞ্চলের দুটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ভারতের ‘পন্ডেজ’ (বাঁধ বা ব্যারাজের পেছনে পানি ধরে রাখা) ব্যবহারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অবস্থানকে সমর্থন করেছে।২ ঘণ্টা আগে
ইরান যুদ্ধ সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরায়েলকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলছে। সেই প্রেক্ষাপটে দুই দেশ যৌথভাবে নতুন অস্ত্রব্যবস্থা কিনতে ও উন্নয়ন করতে একটি তহবিল গঠন করেছে। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত বর্তমান ও সাবেক দুই মার্কিন কর্মকর্তা লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আইকে এ তথ্য জানিয়েছে৩ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বেইজিং সফরের এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে চীনে পৌঁছেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এর মধ্যে পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং বৈঠক করেছেন। দুই নেতার উপস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অন্তত ২০টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে...৩ ঘণ্টা আগে