গোপনে মার্কিন নাগরিকদের লোকেশন ডেটা কিনছে এফবিআই

মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই গোপনে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে সাধারণ নাগরিকদের অবস্থানের তথ্য (লোকেশন ডেটা) কিনে নিচ্ছে বলে জানা গেছে। গত বুধবার (১৮ মার্চ) সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির ‘ওয়ার্ল্ডওয়াইড থ্রেটস’ শুনানিতে এ কথা স্বীকার করেছেন এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল।
ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওরেগনের ডেমোক্র্যাট সিনেটর রন ওয়াইডেনের এক প্রশ্নের জবাবে এই চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি দেন প্যাটেল। এর আগে ২০২৩ সালে তৎকালীন এফবিআই পরিচালক ক্রিস্টোফার রে জানিয়েছিলেন, তারা এ ধরনের তথ্য কেনা বন্ধ রেখেছিল। প্যাটেলকে প্রশ্ন করা হয়, সেই নীতি এখনো কার্যকর কি না।
জবাবে প্যাটেল বলেন, ‘আমরা বাণিজ্যিকভাবে সহজলভ্য তথ্য ক্রয় করি, যা সংবিধান এবং ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনস প্রাইভেসি অ্যাক্টের (ইসিপিএ) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করে।’
তবে সিনেটর ওয়াইডেন এই পদক্ষেপকে মার্কিন সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর ‘ভয়াবহ লঙ্ঘন’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ওয়ারেন্ট বা আদালতের অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য কেনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের এই যুগে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ, বিশাল পরিমাণ ব্যক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণ করতে এখন এআই ব্যবহার করা হচ্ছে।
বর্তমানে টেলিকম কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে সরাসরি তথ্য পেতে গোয়েন্দাদের আদালতের পরোয়ানা লাগে। কিন্তু প্রাইভেট ডেটা ব্রোকার বা তথ্য কেনাবেচা করা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে একই তথ্য কেনার ক্ষেত্রে এই আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। এই ‘লুপহোল’ বা আইনি ফাঁক বন্ধ করতে ‘গভর্নমেন্ট সার্ভেল্যান্স রিফর্ম অ্যাক্ট’ পাসের দাবি জানিয়েছেন আইনপ্রণেতারা।
রিপাবলিকান রিপ্রেজেনটেটিভ ওয়ারেন ডেভিডসনও এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যাতে নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য কিনতে না পারে, সে জন্য তারা একটি দ্বিপক্ষীয় বিল এনেছেন।
উল্লেখ্য, মার্কিন সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী দেশটির নাগরিকদের সম্পদ এবং ব্যক্তিগত নথিপত্রের অযৌক্তিক তল্লাশি ও জব্দ করা থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।
ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আজ শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর ভেরিফায়েড এক্স অ্যাকাউন্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।৩৬ মিনিট আগে
সফলভাবে হরমুজ পার হওয়া জাহাজগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছে। যেমন, গত ১৫ মার্চ পাকিস্তানের পতাকাবাহী একটি তেলবাহী জাহাজ আন্তর্জাতিক নৌপথের পরিবর্তে ইরানের উপকূলের খুব কাছ দিয়ে চলাচল করেছে।৪১ মিনিট আগে
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মিত্র দেশগুলোর কাছে সর্বোচ্চ ১৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, রাডার ও ক্ষেপণাস্ত্র দ্রুত বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগ এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন ইরানে যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের হামলার প্রতিক্রিয়া এসব দেশে...১ ঘণ্টা আগে
ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যকার চলমান চরম উত্তেজনার মধ্যেই এক রক্তক্ষয়ী বিমান হামলায় ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র জেনারেল আলী মোহাম্মদ নায়িনি নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।১ ঘণ্টা আগে