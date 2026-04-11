ইরান রাজি থাক বা না থাক, আমরা খুব শিগগির হরমুজ খুলে ফেলব: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সহায়তা থাকুক বা না থাকু, দেশটি রাজি থাক বা না থাক হরমুজ প্রণালী ‘খুব শিগগিরই’ খুলে যাবে। জলপথটিতে তেহরানের কার্যকর অবরোধ অব্যাহত থাকায় বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে তিনি এই মন্তব্য করলেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের কর্মকর্তাদের মধ্যে শান্তি আলোচনার প্রাক্কালে শুক্রবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ‘উপসাগরীয় অঞ্চল উন্মুক্ত করবে’ এবং অন্যান্য দেশগুলোও এতে ‘সাহায্য করতে’ প্রস্তুত রয়েছে।

ট্রাম্প বলেন, ‘এটি সহজ হবে না।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি এটুকুই বলব: আমরা খুব শীঘ্রই সেটি উন্মুক্ত করব।’ ওয়াশিংটন কীভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক চোকপয়েন্ট বা প্রতিবন্ধকতা দূর করবে সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা না দিলেও ট্রাম্প বলেন, হরমুজ প্রণালীতে ইরানের আরোপিত কার্যত কোনো ‘টোল বুথ’ ব্যবস্থা তিনি মেনে নেবেন না।

তেহরান ইঙ্গিত দিয়েছে যে, যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো চুক্তি হলেও তারা জাহাজগুলোর নিরাপদ চলাচলের জন্য ফি বা শুল্ক আদায় করার পরিকল্পনা করছে। মেরিল্যান্ডের জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রুজে এয়ার ফোরস ওয়ানে ওঠার আগে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘তারা যদি এমনটি করে থাকে, তবে আমরা তা হতে দেব না।’

ট্রাম্প জানান, যেকোনো চুক্তির ক্ষেত্রে ইরান যাতে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী না হতে পারে তা নিশ্চিত করাই হবে প্রধান অগ্রাধিকার, আর সেটি হলে প্রণালীটি ‘স্বয়ংক্রিয়ভাবে’ খুলে যাবে। ইরান পারমাণবিক শক্তিধর হতে পারবে না জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নয়—এটাই হচ্ছে মূল বিষয়ের ৯৯ শতাংশ।’ তিনি যোগ করেন, ‘প্রণালীটি খুলে যাবে। আমরা যদি কেবল চলে আসি...নতুবা তারা কোনো অর্থ উপার্জন করতে পারবে না।’

গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল কার্যত স্থবির হয়ে আছে, যা বিশ্বব্যাপী তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রবাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশকে বাধাগ্রস্ত করছে। এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স-এর তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার মাত্র দুটি জাহাজ এই প্রণালী অতিক্রম করেছে, যা আগের দিনের পাঁচটির তুলনায় কম।

বাজার বিশ্লেষণী সংস্থাটির মতে, যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ ব্যবস্থা চালু থাকা মাত্র ২২টি জাহাজ এই প্রণালী দিয়ে বের হয়েছে, অথচ যুদ্ধের আগে প্রতিদিন প্রায় ১৩৫টি জাহাজ যাতায়াত করত। লয়েডস লিস্ট ইন্টেলিজেন্সের তথ্যমতে, প্রণালীটি অবরুদ্ধ থাকায় ৩২৫টি ট্যাঙ্কারসহ ৬০০-এর বেশি জাহাজ এখনও পারস্য উপসাগরে আটকা পড়ে আছে।

যুদ্ধের স্থায়ী অবসানের লক্ষ্যে শনিবার ইসলামাবাদে আলোচনার নেতৃত্ব দেবেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ। আলোচনার নির্ধারিত শর্তাবলী এবং তেহরানের প্রস্তাবিত ১০ দফা পরিকল্পনার বিষয়বস্তু নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান এখন পর্যন্ত পরস্পরবিরোধী বার্তা দিয়ে আসছে।

জ্বালানি তেল, ডোনাল্ড ট্রাম্প, মার্কিন প্রেসিডেন্ট, তেহরান, ইরান, ইরান-ইসরায়েল সংঘাত, হরমুজ প্রণালি, জ্বালানি সংকট
হরমুজ প্রণালি পার হওয়ার অনুমতি পায়নি বাংলার জয়যাত্রা, শারজা বন্দরে ফিরে যাচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রের ছায়া থেকে বেরোতে চায় মধ্যপ্রাচ্য, আলোচনায় নতুন নিরাপত্তা মডেল

এটা শাহবাগ নয়, এটা পার্লামেন্ট, অসহিষ্ণু হলে চলবে না—হাসনাতকে স্পিকার

লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় বাংলাদেশি নারী নিহত

উত্তরায় হঠাৎ সিটিটিসি, সোয়াট, ডিবি পুলিশের যৌথ অভিযান

এলাকার খবর
Loading...

জেনে নিন, হাম নিয়ে কোন কোন ধারণা ভুল

সৈয়দপুর থেকে রংপুর: ৫০ কিমিতে ১২টি অবৈধ স্ট্যান্ড

গণভোটসহ ২০ অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারাল

মায়েদের কোল ফাঁকা, কান্না থামছেই না

মব দমনের প্রশিক্ষণ নেবে পুলিশের বিশেষ ইউনিট

ব্রাজিলে সহস্রাধিক মার্কিন অস্ত্র ও দেড় টন মাদক জব্দ

ইরানি দলের ‘সফরসঙ্গী’ মিনাবের স্কুলে নিহত ১৬৮ শিক্ষার্থী

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার জন্য পাকিস্তানে ইরানি প্রতিনিধিদল, সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ

