Ajker Patrika
চিকিৎসকের পরামর্শ

জেনে নিন, হাম নিয়ে কোন কোন ধারণা ভুল

ডা. নূরজাহান বেগম
আপডেট : ১১ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ৩০
হাম বা মিজেলস অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাস রোগ। একটি আক্রান্ত শিশু বা ব্যক্তি ১২ থেকে ১৮ জনকে সংক্রমিত করতে পারে। এটি শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা গেলেও যেকোনো বয়সে হতে পারে। সাধারণত ভাইরাস শরীরে ঢোকার ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে হামের লক্ষণ প্রকাশ পায়। র‌্যাশ বের হওয়ার চার দিন আগে থেকে এবং র‍্যাশ বের হওয়ার পরবর্তী চার থেকে পাঁচ দিন অন্যদের সংক্রমণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি।

ভুল ধারণাগুলো

» হাম হলে টিকা নেওয়ার দরকার নেই। সঠিক তথ্য, টিকা নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টিকা শুধু হাম নয়, ভবিষ্যতের জটিলতা ও সংক্রমণ ছড়ানো কমায়।

» হাম একটি সাধারণ রোগ। সঠিক তথ্য, হাম নিউমোনিয়া, মস্তিষ্কের প্রদাহ বা অন্ধত্বের মতো গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি এতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তবে

» শুধু শিশুরা হামে আক্রান্ত হয় না; যাদের টিকা নেওয়া হয়নি অথবা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম, তেমন যেকোনো বয়সের মানুষ এতে আক্রান্ত হতে পারে।

» অ্যান্টিবায়োটিক খেলে হাম ভালো হয়ে যায়।

» হাম ভাইরাস রোগ। তাই অ্যান্টিবায়োটিক সরাসরি কাজ করে না। তবে জটিলতা হলে প্রয়োজন হতে পারে।

» টিকা নিলে হাম হয় না।

» টিকা প্রায় ৯৭ শতাংশ সুরক্ষা দেয়।

হারবাল বা ঘরোয়া চিকিৎসায় হাম ভালো হয়। সঠিক তথ্য, সঠিক চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণ জরুরি। জটিলতার লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

স্পেশালিস্ট, পেডিয়াট্রিক আইসিইউ, এভারকেয়ার হাসপাতাল, ঢাকা

বিষয়:

ভাইরাসস্বাস্থ্য অধিদপ্তরছাপা সংস্করণস্বাস্থ্য টিপসপাঠকের আগ্রহস্বাস্থ্যশিশুহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

