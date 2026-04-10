উত্তরায় হঠাৎ সিটিটিসি, সোয়াট, ডিবি পুলিশের যৌথ অভিযান

রাজধানীর উত্তরায় কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি), সোয়াট, গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), থানা–পুলিশ ও ডিবির ডগ স্কোয়াড টিমের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার গাজীপুর-ঢাকা মহাসড়কের উত্তরার আজমপুরে বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়। তবে অভিযানে উল্লেখযোগ্য কোনো সফলতা পাওয়া যায়নি।
অভিযানে দেখা যায়, তল্লাশিকালে সন্দেহজনক বাস, প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেল তল্লাশি করা হয়। বিশেষ করে আন্তজেলা বাসগুলোর যাত্রী ও তাদের মালামালগুলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এবং কুকুরের মাধ্যমে তল্লাশির আওতায় আনা হয়।
এ বিষয়ে সিটিটিসি উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) খন্দকার খালেদ বিন নূর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নগরবাসী নিরাপত্তার স্বার্থে আজকের অভিযানটি পরিচালনা করা হয়েছে। সিটিটিসি, সোয়াট, ডিবি ও থানা-পুলিশের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময় গণপরিবহনে র্যানডম (গণহারে) চেক করা হয়েছে। আরেকটি ইউনিট যাত্রাবাড়ীতে তাদের তল্লাশি কার্যক্রম চালাচ্ছে।’
অভিযানের সফলতা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ডিসি খালেদ বলেন, ‘অভিযানকালে আমরা সবাইকে আশ্বস্ত করে বলেছি, কেউ ভীত হবেন না। বাংলাদেশ পুলিশ সব সময় আপনার নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছে। আমরা আপনাদের (জনগণের) নিরাপত্তায় যেমন ছিলাম, এখনো আছি এবং সামনে আমাদের কার্যক্রম বেগবান হবে।’
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর মাঠপর্যায়ে পুলিশের সিদ্ধান্তহীনতা ও সমন্বয়হীনতার যে চিত্র সামনে এসেছে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে পরিকল্পনা নিয়েছে নতুন সরকার। পুলিশকে ‘মব’ বা উচ্ছৃঙ্খল জনতার তৎপরতা মোকাবিলায় বিদেশি পুলিশের সহযোগিতায় বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।২২ মিনিট আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রাইসুল ইসলাম ও তাঁর বাবার ওপর হামলা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৮টার দিকে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন কালিন্দী ইউনিয়নের মাদারীপুর সড়ক-২ এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় মোবাইল ফোন ব্যবহারের কারণে এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে কর্তৃপক্ষ। এর আগে ওই শিক্ষার্থীকে আটকের সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চার কর্মচারীকে মারধর করে গুরুতর আহত করেন...৬ ঘণ্টা আগে
তেল নেওয়ার ভোগান্তি থেকে বাঁচতে ভিন্নধর্মী উদ্যোগ নিয়েছেন সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার এক যুবক। জেলা প্রশাসনের সরবরাহ করা ফুয়েল কার্ড প্রিন্ট করে টি-শার্টে ব্যবহার করেছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে লোকজনের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে